Si continua a parlare del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. Nella diretta di oggi la trasmissione Mattino 5 è tornata sull'argomento che ha come protagonista la nota showgirl e il misterioso marito 'mancato' che, stando agli ultimi pettegolezzi e alle dichiarazioni di Eliana Michelazzo, non esisterebbe.

In studio Federica Panicucci ha affrontato la questione con vari ospiti. Tra i vari opinionisti figurava l'influencer Federica Benincà che ha recentemente preso le distanze dall'agenzia Aicos troncando il rapporto di lavoro con le agenti Michelazzo e Perricciolo. La Benincà ha raccontato di una presunta indagine degli inquirenti sull'esistenza dei bambini affidati alla coppia Prati-Caltagirone. Secondo l'influencer, Pamela si sarebbe anche inventata la storia dell'affidamento e che i bambini avrebbero una famiglia e un'identità ben precisa.

Nel caso Pamela Prati Federica Benincà parla dei figli in affidamento.

Federica Benincà afferma che la Prati ha inventato anche di aver preso in affidamento due bambini

Federica Benincà, sempre a Mattino 5, ha aggiunto che l'indagine avrebbe portato a galla la verità, identificando i due bambini: la femminuccia, Rebecca, sarebbe la figlia di un avvocato di Cagliari, mentre il piccolo Sebastian sarebbe il nipote di una delle due agenti dell'Aicos. Si tratta di dichiarazioni fatte dalla Benincà che non hanno nulla di comprovato, motivo per cui Federica Panicucci ha preso la cosa con le dovute distanze.

Nell'attesa di conferme ufficiali la verità potrebbe giungere tra poche ore. Se tutto ciò fosse vero potrebbero esserci conseguenze legali per tutti quelli coinvolti nella vicenda, compresa la Michelazzo, anch'essa ex corteggiatrice di Uomini e Donne proprio come Federica Benincà.

Federica Benincà ha rivelato anche altre informazioni su Eliana Michelazzo

L'influencer ospite a Mattino 5 ha dichiarato poi dei particolari su Eliana Michelazzo. La Benincà ha riferito che, ai tempi in cui si trovava all'agenzia Aicos, Eliana un giorno iniziò a piangere dicendo di non riuscire ad avere figli con il marito, un tale Simone Coppi, la cui esistenza è stata anch'essa messa in discussione dalla Michelazzo.

Quest'ultima, stasera a Live - Non è la d’Urso farà delle rivelazioni scioccanti. Stando alle anticipazioni diffuse in rete e secondo quanto mostrato nel promo televisivo, nella puntata di questa sera la Michelazzo rivelerà dettagli importanti sulla vicenda che da parecchio tempo ha focalizzato l'attenzione dei media. La donna avrebbe interrotto ogni rapporto sia con Pamela Prati sia con la collega Perricciolo e stasera dichiarerà che, non soltanto Mark Caltagirone, ma anche suo marito, Simone Coppi, non esiste.