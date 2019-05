Le avventure di Alison e Mona potrebbero essere al capolinea, ma non ci sono ancora conferme o smentite. Il timore di una cancellazione è sorto quando Freeform non ha parlato agli Upfront del rinnovo dello show. La serie spin-off Pretty Little Liars: The Perfectionists non è riuscita a replicare il successo della serie madre, diversamente da come si aspettavano gli autori.

Pubblicità

Pubblicità

Un anno fa si parlava già dello show come della prossima sorprendente novità dell'emittente statunitense, ma non è stato affatto così, almeno in termini di ascolti. Nonostante il debutto della serie sia stato preceduto da un'abbondante campagna promozionale e pubblicitaria, i risultati sono stati imbarazzanti. Marlene King pensava che bastasse riproporre le vicende surreali e misteriose di Pretty Little Liars per portare al successo The Perfectionists, ma per i telespettatori e la critica la trama e, soprattutto, i personaggi si sono rivelati una grande delusione. Stasera negli Stati Uniti andrà in onda il finale della prima stagione, il decimo episodio dal titolo 'Enter the professor!'.

Pretty Little Liars: The Perfectionists a rischio cancellazione, il finale in Usa il 22 maggio

The Perfectionists rischia di essere cancellato per i bassi ascolti ma ha grande riscontro sui social

Freeform non si è pronunciato agli Upfront di New York in merito al rinnovo di The Perfectionists, lo spin-off della serie di successo Pretty Little Liars. Proprio il silenzio dell'emittente ha destato la preoccupazione dei fan che su Twitter hanno diffuso l’hashtag #RenewThePerfectionists. Il network ha deciso di rimandare la decisione sul rinnovo, presumibilmente, alla fine della prima stagione che avverrà stasera negli Usa.

Pubblicità

I fan sono numerosi e sperano che The Perfectionists non venga cancellato. Di grande aiuto è l'ottimismo del cast e soprattutto della creatrice della serie, Marlene King. Quest'ultima continua a sostenere che le nuove vicende hanno una lunga strada davanti a sé e che c'è ancora tanto da raccontare. La King ha poi dichiarato che ci sono in serbo delle sorprese per i più nostalgici, ma se ne parlerà solo dopo il rinnovo.

La prima stagione di The Perfectionists si conclude stasera negli Usa

Se da una parte il cast e l'autrice parlano di The Perfectionists con ottimismo, dall’altra, invece, resta la consapevolezza che gli ascolti si aggirano intorno ad un valore più basso di 200 mila spettatori, mentre Pretty Little Liars ne registrava più di un milione.

Perciò risulta difficile pensare che l'emittente voglia ancora investire nello show. The Perfectionists, in ogni caso, si sta preparando al gran finale in onda stasera negli Stati Uniti e, per l'occasione, Freeform ha rilasciato tre clip tratte dall'episodio.