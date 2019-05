L'ultima puntata della fortunata soap "Il Paradiso delle Signore" è andata in onda venerdì 17 maggio, ottenendo un grande successo per quanto concerne gli ascolti Tv. Qualche mese fa era circolata la notizia riguardante la chiusura definitiva della Serie TV ma, in seguito alle vibranti proteste dei telespettatori, i vertici della Rai hanno cambiato idea, rinnovando l'accordo con la casa di produzione per altri due anni.

Dunque, la quarta edizione della fiction è attesa per il mese di ottobre sempre su Raiuno. Le riprese dovrebbero iniziare ad agosto, e nel cast sono già stati confermati Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Il Paradiso delle Signore: l'ultima puntata premiata dal pubblico

In questi mesi "Il Paradiso delle Signore" è riuscito a conquistare un'ampia fetta di pubblico, con l'ultima puntata che ha segnato oltre il 17% di share, con una media di 2 milioni di spettatori.

Il Paradiso delle Signore: la quarta stagione partirà a ottobre.

Anche per questo motivo la Rai ha deciso di riproporre la soap opera, e così da ottobre i fan potranno continuare a seguire le vicende dei loro beniamini.

La terza stagione si è conclusa con un bel lieto fine tra Vittorio e Marta: i due ragazzi, infatti, dopo un bel po' di peripezie sono riusciti a ritrovarsi. Un po' più delicata, invece, è stata la vicenda legata a Umberto Guarnieri e alla sua famiglia. Dopo essere stato minacciato con un'arma da fuoco da Luca Spinelli, il potente imprenditore è stato costretto a rivelare i propri segreti ai suoi parenti.

Al contempo risulta piuttosto intricata la situazione in essere tra Clelia Calligaris, l'ex marito Oscar e Luciano Cattaneo. Di conseguenza, ci dovrebbero essere diverse storyline da sviluppare nei nuovi episodi della Serie Tv.

Riprese ad agosto e messa in onda da ottobre sempre alle 15:40

Al momento le riprese della quarta edizione de "Il Paradiso delle Signore" non sono ancora partite, infatti il primo ciak dovrebbe arrivare ad agosto. La fiction, invece, dovrebbe tornare in televisione a partire da ottobre.

Per quanto riguarda il cast, sono stati confermati Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni. Invece al momento regna l'incertezza in merito al destino di Luca Capuano e Giorgio Lupano. Dunque non si sa se il pubblico potrà continuare a seguire le avventure del ragionier Cattaneo e del produttore Sandro Recalcati.

In merito all'orario, la Rai ha già manifestato la sua intenzione di riproporre la soap alla consueta fascia oraria delle 15:40.

Inoltre è stato comunicato che la fiction andrà avanti per i prossimi due anni, anche se non è da escludere che, qualora i dati auditel dovessero rimanere soddisfacenti, si possa procedere con un ulteriore prolungamento.

A questo punto non resta che attendere la fine della pausa estiva per poi tornare a seguire le storie di tutti i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore". Nel frattempo a partire da domani, 20 maggio, partiranno le repliche della terza stagione.