Domani, venerdì 10 maggio, andrà in onda su Rai1 l'ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore.

Ciò a cui assisteremo sarà un tripudio di colpi di scena ed eventi che lasceranno tutti con il fiato sospeso. Innanzitutto, vedremo che Marta Guarnieri verrà rapita da Luca Spinelli. Umberto e Vittorio si metteranno immediatamente sulle sue tracce. Antonio Amato, intanto, farà una sorpresa ad Elena poco prima delle nozze. Nicoletta, invece, entrerà in travaglio e sarà soccorsa dal padre del bambino, Riccardo Guarnieri.

Il Paradiso delle signore trama 10 maggio

Spoiler domani: Marta viene rapita mentre Antonio fa una serenata alla sua futura moglie Elena

La puntata di venerdì 10 maggio de Il Paradiso delle signore sarà incentrata sul rapimento di Marta. Vittorio riuscirà a trovare Andreina Mandelli e le chiederà di rivelargli dove si trova la giovane Guarnieri. La donna confesserà e il direttore dello shopping center si metterà subito all'opera per trovarla. In questa operazione si farà aiutare dal padre della ragazza, il potente Umberto Guarnieri.

Ricordiamo che Marta e Vittorio erano molto vicini alla scoperta del segreto che nascondono Luca Spinelli e Andreina Mandelli.

Per quanto riguarda la famiglia Amato, lì le cose sembreranno andare davvero a gonfie vele. Tutto sembra pronto per il matrimonio tra Elena e Antonio. Quest'ultimo, inoltre, a un passo dalle nozze deciderà di fare una splendida sorpresa alla sua futura moglie: una serenata in perfetto stile siciliano. La ragazza rimarrà molto colpita da tale gesto.

Gabriella riceve una splendida dedica mentre Nicoletta entra in travaglio al Paradiso

Al Paradiso delle signore, intanto, si verificheranno una serie di avvenimenti degni di nota. Gabriella, ad esempio, riceverà un'altra splendida lettera da uno spasimante che la lascerà senza parole. Nicoletta Cattaeno, invece, sarà intenta a svolgere il suo ultimo giorno di lavoro al grande magazzino prima di prepararsi al parto. Improvvisamente, però, incomincerà ad avvertire dei dolori fortissimi alla pancia.

Tutti i presenti si mobiliteranno per cercare di chiamare un'ambulanza che la porti in ospedale. Nel frattempo, il suo futuro marito Cesare Diamante risulta irrangiungibile. Il caso vorrà che al di fuori del grande magazzino si troverà a passare Riccardo. Il ragazzo chiamerà immediatamente un'ostetrica di sua conoscenza per far partorire la madre del bambino che porta in grembo.

A quanto pare, dunque, nel momento più importante della sua vitsa, la Cattaneo si troverà al suo fianco proprio Riccardo.

Questo contribuirà a cambiare le carte in tavola? Staremo a vedere nelle prossime puntate.