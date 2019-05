Fabio Colloricchio non ha saputo resistere al fascino della bellissima Violeta. I due, nel corso del reality soprannominato Supervivients, si sono lasciati andare alla passione senza evitare di essere ripresi. Nelle settimane precedenti, l'ex protagonista di Uomini e donne che da poco ha chiuso la sua relazione con Nicole Mazzocato ha già perso la testa per una nuova fanciulla: la Mangrinan.

Pubblicità

Pubblicità

Scoppia la passione a Supervivients

Fabio Colloricchio è stato ripreso in queste ore dalle telecamere di Supervivients, mentre ha avuto un rapporto completo con la giovane Violeta. I due, nelle scorse settimane, si sono corteggiati a lungo fino a quando, durante la notte da poco passata, si sono lasciati andare totalmente. Nel video, infatti, si vedono i due ragazzi molto coinvolti uno dall'altro, diventando protagonisti di una scena molto spinta.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan fanno l'amore a ... - bitchyf.it

Ovviamente i fan del noto programma molto amato nella penisola iberica sono subito andati in ecstasy tifando per questa nuova coppia.

Violeta è nota per aver partecipato a 'Mujer y Hombre y viceversa', format spagnolo di Uomini e Donne. La ragazza durante il reality ha dimostrato di aver perso letteralmente la testa per l'ex di Nicola Mazzocato tanto che nel giro di poche settimane ha addirittura lasciato il suo fidanzato in diretta tv. Alcune ore fa, nel pieno della notte, i due concorrenti del reality show spagnolo si sono appartati e hanno addirittura consumato.

Pubblicità

Il paragone tra Nicole e Violeta fa infuriare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Gli appassionati di Uomini e Donne ricordano benissimo il trono di Fabio. Quest'ultimo, quando ha partecipato a Uomini e Donne, ha scelto la bellissima Nicole Mazzocato con la quale ha avuto una relazione per ben tre anni. Nonostante gli alti e bassi, la coppia è riuscita ad andare avanti superando numerose crisi. Purtroppo, però, pochi mesi fa, i due si sono lasciati definitivamente per motivi ancora oggi sconosciuti.

Per dimenticare l'ex corteggiatrice, Colloricchio ha voluto lanciarsi in una nuova esperienza e, a quanto pare, ha già dimenticato la sua ex.

Violeta e Fabio Colloricchio si sono piaciuti fin dal primo momento e i fan del noto reality spagnolo hanno paragonato la giovane Mangrinan alla sua ex Mazzocato. Il conduttore stesso di Supervivientes, durante una diretta, ha fatto notare quanto le due modelle si somiglino molto. Ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta della diretta interessata che ha dichiarato che, secondo lei, fare paragoni è una cosa immatura e fuori luogo.

Pubblicità

Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà e come si evolverà la conoscenza tra Violeta e Fabio Colloricchio.