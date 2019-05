Giulia De Lellis e Andrea Damante formano una delle coppie più amate del programma televisivo Uomini e Donne. I due ragazzi, dopo diversi anni di relazione, si sono però lasciati. All'epoca scoppiò un polverone sul web per via dei presunti e numerosi tradimenti di lui.

Successivamente, la famosa influencer iniziò una love story con il cantante Irama che è terminata da poco tempo. Alcuni giorni dopo l'ufficializzazione della rottura, la De Lellis fu immortalata nuovamente con l'ex Damante, riaccendendo la speranza dei seguaci di Uomini e Donne su un ritorno di fiamma. Nonostante i numerosi indizi sul web che parlano di un riavvicinamento tra i due, la ragazza non ha mai smentito o confermato la cosa. Alcune ore fa, però, ci ha tenuto a rispondere ad alcune domande dei follower che le chiedevano conto proprio delle relazioni precedenti. La sua situazione sentimentale non è infatti molto chiara sul web.

La De Lellis su Andrea Damante: 'Un giorno vi racconterò una storia'

Giulia De Lellis fa delle dichiarazioni su Damante

Un fan della De Lellis ha chiesto alla donna su Instagram quale sia la sua situazione sentimentale con Damante. Giulia ha risposto scrivendo le seguenti parole: ''Me lo chiedete spesso, non è che svago o non voglio parlarne. Però non ha senso l'argomento. Questa domanda però mi piace ed ha senso. Io e Andrea siamo due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati.

Se vi fa piacere un giorno vi racconterò una storia, quando però me la sentirò. Tranquilli che non posso avere segreti pur volendo''. La ragazza comunque non ha chiarito ancora i dubbi dei fan, che non hanno ancora capito quale sia il rapporto tra Giulia e Andrea. Recentemente i due sono stati immortalati insieme al Coachella.

La De Lellis parla di Irama su Instagram

I seguaci della De Lellis le hanno anche chiesto su Instagram quale sia il suo rapporto con Irama.

La donna ha dato la stessa identica risposta data per Damante, aggiungendo poi che Filippo è uscito con un nuovo singolo molto bello di cui ha condiviso il link. La donna ha poi aggiunto di essere molto felice che nessuno sappia il nome del suo primo fidanzato, tanto la risposta ad una possibile domanda sarebbe sempre la stessa a quella sopra citata. Insomma, Giulia non ha voluto specificare il tipo di relazione che ha con entrambi i suoi ex. In molti sono però i fan che credono che Andrea e Giulia stiano segretamente insieme, dato che diverse volte sono stati fotografati insieme o sono emersi dalle loro stesse stories alcuni dettagli comuni.

Come da lei stessa comunicato, magari un giorno non troppo lontano svelerà quanto successo tra lei e l'ex tronista di Uomini e Donne.