Nei prossimi appuntamenti italiani con la soap opera spagnola “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra, due personaggi scateneranno l’ira di Francisca Montenegro. La moglie di Raimundo Ulloa andrà su tutte le furie dopo aver visto Fernando Mesia e la sua figlioccia Maria Castaneda sempre più complici.

Il figlio del defunto Olmo, per riuscire a riconquistare la sua ex moglie, passerà parecchio tempo insieme ad Esperanza e Beltran come se fossero una vera famiglia, fino a farsi dare il nastro di un film molto amato dai bambini.

L’arrivo di Esperanza e Beltran, Maria chiede a Fernando di rimanere alla villa

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Fernando darà dimostrazione di non essere più lo stesso uomo crudele.

Spoiler Il Segreto: Maria e Fernando sempre più vicini, Francisca su tutte le furie

Il figlio del defunto Olmo, oltre a mettere in salvo Emilia e Alfonso uccidendo gli uomini del generale Perez De Ayala, consentirà a Maria di riabbracciare Esperanza e Beltran. I due cugini avranno un terribile incidente in auto quando saranno sul punto di fare ritorno a Puente Viejo, ma per fortuna Fernando, con molto coraggio e senza la volontà di Francisca, li tirerà fuori da un dirupo mettendo a rischio la propria vita. La moglie di Gonzalo, dopo aver detto addio ai genitori dato che se ne andranno nuovamente dalla Spagna perché continueranno ad essere ricercati dalla polizia, e aver accolto la figlia e il nipote alla villa, si sentirà protetta dal Mesia.

A quel punto Maria, su invito del nonno Raimundo, chiederà al suo ex marito di rimanere a vivere alla casona per fargli gestire gli affari della Montenegro, rimasta ancora convalescente per le torture subite dal cugino Fulgencio.

Il Mesia prepara una sorpresa per la figlia e il nipote di Maria, Francisca furiosa

Fernando, dopo aver rimandato la sua partenza, trascorrerà tutte le sue giornate in compagnia di Beltran ed Esperanza, e li tratterà come dei figli, al punto da leggere loro delle fiabe per farli addormentare.

Il Mesia, non appena verrà a conoscenza che al cinema verrà proiettato il film di Peter Pan, deciderà di farlo vedere ai bambini con la presenza di Maria. Quest’ultima, ancora molto scossa da ciò che è accaduto di recente alla figlia e al nipote, dirà a Fernando di non essere disposta a farli allontanare dalla villa. Dopo il rifiuto della Castaneda, il figlio del defunto Olmo farà un gesto inaspettato, dato che, grazie alle sue conoscenze, cercherà di trasmettere il lungometraggio nella proprietà di Francisca.

Purtroppo quest’ultima, non appena scoprirà l’intento del suo nemico, farà di tutto per rovinare la sorpresa. La Montenegro, non avendo saputo dal marito l’ora esatta in cui verrà proiettata la pellicola di Peter Pan nella sua abitazione, proporrà a Maria e ai bambini di recarsi insieme a lei al circo organizzato a La Puebla, proprio nel momento in cui Fernando vorrà stupire la sua ex moglie. La figlia di Emilia e Alfonso rifiuterà la proposta di Francisca facendole perdere la pazienza, soprattutto perché le svelerà di essersi ricreduta su Fernando.

Infine la Montenegro, preoccupata per l’eccessiva armonia tra Maria e il Mesia, chiederà alla figlioccia se si è innamorata del nemico del suo passato.