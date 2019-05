Stasera su Italia 1 andrà in onda alle 21:25 Mission: Impossible – Rogue Nation, il 5° film della saga con protagonista l'agente Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise dal 1996. La pellicola del 2015 è una spy-action scritta e diretta da Christopher McQuarrie, che aveva già lavorato con Cruise in 'Jack Reacher – La prova decisiva'. Il film è il seguito di 'Protocollo Fantasma', dove si era lasciato Hunt ancora come uno degli agenti più importanti dell'IMF.

In questo nuovo capitolo della saga l'agente interpretato da Tom Cruise se la vedrà con 'il Sindacato', un gruppo criminale internazionale gestito dall'ex agente dell'MI6 Salomon Lane. Quando, a seguito di un complotto, l'IMF sarà eliminata ed Ethan diventerà un fuggitivo, per smascherare i membri dell'organizzazione si farà aiutare da Benji Dunn e Luther Stickell oltre che dall'agente Ilsa Faust, interpretata dalla new entry del cast, Rebecca Ferguson. Di seguito nel dettaglio la trama del film, disponibile anche in streaming online sul portale Mediaset Play.

Mission: Impossible Rogue Nation, Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt stasera su Italia 1

Trama di Mission: Impossible - Rogue Nation, in onda stasera su Italia 1

La pellicola ha come sempre al centro della trama il personaggio di Ethan Hunt, agente dell'IMF e protagonista anche delle precedenti (1996, 2000, 2006 e 2011). Il film in onda stasera su Italia 1 inizia con Hunt che riesce ad impedire che un gruppo terrorista venga in possesso di gas nervino e ad evitare, perciò, un devastante attentato. L'agente si concentra poi sul 'Sindacato', un gruppo criminale internazionale, da tempo obiettivo della CIA.

Hunt viene rapito dall'organizzazione e successivamente liberato da un'infiltrata, l'agente inglese Ilsa Faust. Intanto l'IMF viene smantellata e Ethan si trova senza appoggio e fugge. Tuttavia non si arrende e continua a lavorare per smascherare i componenti del Sindacato, facendosi aiutare dal tecnico informatico Benji Dunn. La missione si rivela pericolosa e piena di ostacoli, primo fra tutti il leader del Sindacato, Salomon Lane, che Ethan deve affrontare per sgominare l'organizzazione e ripristinare l'agenzia.

Cast di Mission: Impossible - Rogue Nation anche in streaming su Mediaset Play

Nel film in onda stasera su Italia 1 in prima serata, Mission: Impossible – Rogue Nation, il regista Christopher McQuarrie dirige un grande cast capitanato da Tom Cruise (Ethan Hunt). Accanto alla celebre star sono presenti nel cast Simon Pegg (Benji Dunn), Ving Rhimes (Luther Stickell), Jeremy Renner (William Brandt), Alec Baldwin (Alan Hunley), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust) e Sean Harris (Salomon Lane).

Il film sarà disponibile anche in streaming online su Mediaset Play, il portale dove poter recuperare o rivedere i contenuti andati in onda sulle reti Mediaset.