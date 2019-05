Uomini e Donne, la scelta di Giulia Cavaglia è Manuel Galiano

Si è conclusa anche questa edizione di Uomini e donne. Dopo aver assistito alle scelte di Angela Nasti e di Andrea Zelletta è arrivato il momento decisivo anche per la dolcissima Giulia Cavaglià. Quest'ultima che è in studio da molto tempo dapprima come corteggiatrice e poi come tronista, ha scelto di lasciare la trasmissione di Canale 5 con il bel Manuel Galiano. Il suo momento finale ha regalato immense emozioni ai numerosi telespettatori, vediamo cosa è accaduto e le romantiche parole rilasciate da Giulia a colui che potrebbe essere la sua anima gemella.

Le dichiarazioni prima dell'ultima puntata

Dopo mesi e mesi di indecisione e di alti e bassi, la tronista ha ristretto la sua preferenza tra Manuel Galiano e Giulio Raselli. Con entrambi i corteggiatori si è instaurato un legame speciale, ma attraverso il soggiorno in Villa la Cavaglià ha potuto fare chiarezza sui suoi sentimenti. Poco prima di compiere il grande passo all'interno del dating show di Canale 5, la tronista ha rilasciato una spiazzante intervista al magazine di Uomini e Donne.

Ebbene, in merito alla vicenda, Giulia ha ammesso di essersi ispezionata interiormente ed ha capito quello che vuole per ora e per il prossimo futuro. 'Questo percorso è prima di ogni cosa un viaggio dentro se stessi'.

La scelta è Manuel

L'ultima puntata di Uomini e Donne si è aperta con i ringraziamenti di Tina Cipollari alla redazione e al pubblico che ha seguito la trasmissione in tutti questi mesi. Anche Gianni Sperti si è unito ai ringraziamenti, in modo particolare verso la padrona di casa Maria De Filippi.

Poi è entrata in studio Giulia Cavaglià con indosso uno splendido abito rosa chiaro, lungo e con qualche trasparenza. Successivamente sono stati mostrati i best moments sia con Giulio Raselli che con Manuel Galiano. Entrambi i corteggiatori si sono presentati al cospetto della loro tronista vestiti di tutto punto.

Archiviati i best moment, Maria De Filippi ha mostrato i filmati di ciò che è avvenuto all'interno della Villa. Tra un'esterna e l'altra è poi arrivato il fatidico momento della scelta di Giulia.

La Cavaglià ha fatto entrare per prima Giulio e, attraverso parole commoventi, gli ha comunicato che non era lui la sua scelta. Dopodiché ha fatto il suo ingresso Manuel il quale, nell'apprendere di essere lui il fortunato, si è lasciato trasportare dall'entusiasmo del momento ed ha baciato con trasporto la sua Giulia. Il tutto sotto una pioggia di petali rossi. Ora il programma è ufficialmente terminato e Maria De Filippi ha dato appuntamento ai telespettatori alla prossima stagione che dovrebbe iniziare a settembre.