La famosa telenovela di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì continua ad appassionare il pubblico. I fan dello sceneggiato sicuramente sapranno che nelle puntate andate in onda in Spagna di recente un ordigno esploso durante le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena, ha stravolto la vita della figlioccia di Francisca Montenegro. Si tratta di Maria Castaneda, dato che durante lo scoppio ha riportato delle gravissime ferite fino ad entrare in coma, mentre suo fratello Matias dopo il drammatico evento che ha causato il decesso della novella sposa, ha dovuto subire un intervento all’occhio.

Le anticipazioni dei capitoli spagnoli in onda dal 3 al 7 giugno ci dicono che Maria dopo aver scoperto di essere rimasta immobilizzata, recupererà la voglia di vivere grazie a Fernando Mesia, che le prometterà di farla visitare al più presto possibile da un nuovo medico, che possa consentirle di poter stare in equilibrio.

Francisca decisa a vendicarsi di Severo, Fernando rassicura Maria

Negli episodi trasmessi su “Antena 3” questa settimana, Maria Castaneda ha ricevuto una terribile notizia dal dottor Zabaleta, invece Matias grazie all’operazione chirurgica a cui si è sottoposto ha recuperato la vita.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Fernando promette a Maria di farla tornare a camminare

Purtroppo la madre di Esperanza è caduta nello sconforto totale, dopo aver appreso dalla matrigna e Raimundo di aver perso l’uso delle gambe. La situazione è peggiorata ulteriormente, quando la figlia di Emilia e Alfonso ha espresso la sua volontà di morire ai suoi cari. Francisca disperata per il pessimo stato d’animo della figlioccia, ha deciso di vendicarsi di Severo con la convinzione che sia il colpevole della tragedia avvenuta durante il matrimonio di Fernando.

Intanto quest’ultimo è stata l’unica persona in grado di confortare la Castaneda, facendole sapere di essersi allontanato da Puente Viejo per cercare lo specialista che le consentirà di camminare di nuovo. In seguito la Montenegro ha ordinato a Mauricio di uccidere il Santacruz. Purtroppo anche se Raimundo è riuscito a convincere la moglie ad attendere il risultato delle tracce ritrovate dalla polizia sull’esplosivo, la sua amata gli volterà le spalle. Ebbene sì, la prossima settimana Francisca darà inizio alla sua vendetta, anche contro la volontà del marito.

Adela vittima di un incidente in auto, la speranza della Castaneda

Precisamente nelle puntate iberiche in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno, la Montenegro consentirà ad Adela e Irene di mettere piede nella sua villa con un doppio fine. In particolare la dark lady approfitterà di un viaggio che la giornalista e la madre di Ulpiano dovranno fare per agire, dato che ordinerà a Mauricio di manomettere l’automobile su cui dovranno salire le due donne.

Sfortunatamente la Campuzano e la moglie di Carmelo faranno i conti con un terribile incidente stradale: ad avere la peggio sarà la maestra perché morirà all’istante, mentre la consorte di Severo si salverà. Nel frattempo Maria chiederà scusa a Don Berengario per averlo trattato male nei giorni scorsi, e gli farà presente di essere sollevata dalla promessa di Fernando di fare il possibile per farla tornare a condurre una vita normale. Successivamente Elsa sopravviverà ad un delicato intervento al cuore reso possibile grazie al denaro raccolto dai suoi amici, invece il Leal pur essendo ancora molto scosso per l’improvvisa scomparsa della sua dolce metà, vorrà far luce sulla tragedia.

Antolina convincerà Marcela a farla alloggiare ancora alla locanda, mentre l’Ulloa prenderà le difese della moglie, dicendo al Santacruz che non è implicata con la morte di Adela.