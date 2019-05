La popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 5 all'11 maggio, raccontano di vari problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti sul rapimento di Emilia e Alfonso: Maria, la figlia della coppia, riceverà una richiesta per un riscatto da pagare per poter liberare i genitori.

Avrà il suo spazio nelle puntate della prossima settimana anche Adela che racconterà di avere frequenti attacchi di panico. Intanto Fernando sarà accusato da Maria e Raimundo di essere implicato in qualche modo nella sparizione di Emilia e Alfonso.

Pubblicità

Lo stesso diabolico Mesia suggerirà alla nipote della defunta Francisca Montenegro e a Raimundo di vendere alcune proprietà della diabolica Montenegro per pagare il riscatto.

Spoiler Il Segreto, chiesto il riscatto per Alfonso e Emilia

Nel dettaglio, nelle puntate de Il Segreto che vedremo in onda sulle reti Mediaset dal 5 all'11 maggio, Elsa passerà le notti in una rovina di una casa ubicata fuori Puente Viejo, Don Anselmo e Meliton cercheranno più volte di farla ragionare senza riuscire a convincerla.

La ragazza sarà irremovibile nella sua decisione. Anche il suo ''amato'' Isaac si schiererà contro di lei. Intanto proseguirà il rapimento di Emilia e Alfonso, per il quale Maria e Gonzalo riceveranno una richiesta di un riscatto da pagare. La giovane nipote di Francisca Montenegro e Raimundo rivolgeranno fin da subito i loro sospetti all'indirizzo di Fernando Mesia; intanto Pilar, su sollecitazione di Julieta, sporgerà denuncia contro Eustaquio accusandolo di avere inquinato le acque di Las Lagunas.

Pubblicità

Il Segreto, Elsa va a vivere da Isaac e Antolina

Elsa inizialmente deciderà di restare nel suo rifugio provvisorio, rifiutando un invito da Don Anselmo per andare a vivere in parrocchia. Intanto Fernando Mesia smentirà di aver preso parte o di essere coinvolto nel rapimento di Emilia e Alfonso. Isaac deciderà di ospitare Elsa a casa sua, ottenendo il beneplacito da parte di Antolina, sebbene quest'ultima non sia molto d'accordo con la scelta di suo marito.

Raimundo, inizialmente rifiuterà il consiglio di Fernando di vendere alcune proprietà della Montenegro per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso, poi cambierà idea su consiglio di Maria.

Dopo qualche titubanza Elsa sceglierà di abbandonare il suo rifugio accettando la proposta da parte di Isaac. Anacleto indagherà su Eustaquio in merito all'inquinamento delle acque di Las Lagunas. Cosa succederà ai protagonisti della soap Il Segreto? Lo sapremo nelle prossime puntate.