La malvagia Ursula Dicenta e il figliastro Samuel Alday protagonisti della soap “Una vita” continueranno ad unire le loro forze nelle prossime puntate italiane. Gli spoiler annunciano che Blanca rinuncerà a fuggire con il cognato Diego da Acacias 38 come avevano programmato, a causa dell’influenza di una new entry. La primogenita dell’ex istruttrice, precisamente di ritorno dal cimitero, non avrà più nessuna intenzione di andare a vivere in Svizzera con l’uomo che ama, quando apparirà davanti a lei Cristina Novoa, una giovane donna che affermerà di vedere la Vergine.

La moglie di Samuel avrà una forte affinità sin dai primi istanti con la sconosciuta, al tal punto che arriverà addirittura a mettere un punto alla relazione con il primogenito di Jaime.

Arriva Cristina ad Acacias 38, il piano di Ursula per impedire alla figlia di fuggire con Diego

Negli episodi che i telespettatori vedranno su Canale 5 tra qualche mese, Ursula e Samuel uniranno le loro forze per far patire le pene dell’inferno a Blanca. Il figlio di quest’ultima, dopo essere venuto al mondo, verrà scambiato con il corpo senza vita di una bambina, dalla malvagia nonna.

Una Vita, spoiler: Blanca lascia Diego e gli chiede di partire senza di lei

La neo mamma, non appena recupererà i sensi per aver partorito nella foresta quando era sul punto di fuggire con Diego, farà di tutto per dimostrare di aver dato alla luce un maschietto. Successivamente Blanca farà credere ai suoi familiari di essersi rassegnata, per vederci chiaro sull’intricata faccenda, visto che vorrà scoprire se il frutto del suo sangue è finito nelle mani della madre come sospetta. Proprio quando Diego proporrà alla cognata di rifarsi una vita insieme lontano da Acacias 38, entrerà in scena una donna chiamata Cristina Novoa, che, sin da subito, farà presente agli abitanti di essersi convertita al cristianesimo dopo aver visto la madonna.

L’ex istruttrice si servirà della nuova arrivata per impedire alla figlia di scappare, e quindi per non consentire a lei e Diego di scoprire che Jaime, in realtà, non si trova in una clinica svizzera ma è morto per mano di Samuel.

Blanca si fa influenzare dalla Novoa, Samuel assalito dai sensi di colpa

Blanca farà la conoscenza di Cristina, che le rivelerà di essersi affidata a Dio dopo perso il figlio che aspettava da un uomo sposato. In poche parole, attraverso il suo discorso, la Novoa farà capire alla primogenita di Ursula che sicuramente la sua bambina sarebbe ancora in vita se lei non avesse peccato.

Purtroppo Blanca si lascerà completamente plagiare dalla conoscente: infatti, dopo aver creduto che la sua creatura sia morta davvero alla nascita, trascorrerà intere giornate a pregare. A quel punto la moglie di Samuel rinuncerà a partire con Diego, e oltre a mettere fine alla loro storia d’amore peccaminosa, gli chiederà di abbandonare il quartiere da solo. In seguito, Blanca si dirà disposta ad adempiere ai suoi doveri coniugali, dicendo al marito di voler consumare il loro matrimonio.

A gran sorpresa Samuel si rifiuterà di approfittarsi della moglie, e, dopo essere stato assalito dai sensi di colpa per l’alleanza stretta con Ursula, chiederà aiuto al fratello. Per finire il cambiamento radicale di Blanca, dovuto alla vicinanza di Cristina, desterà parecchia preoccupazione alla sua migliore amica Leonor.