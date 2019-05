Nella famosa telenovela spagnola “Il Segreto” ambienta a Puente Viejo i colpi di scena non mancano mai. Nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” in questi giorni, Raimundo Ulloa è venuto a conoscenza delle terribili intenzioni della moglie Francisca Montenegro, decisa a vendicare ciò che è accaduto durante le nozze di Fernando Mesia. In particolare, il locandiere ha appreso che la dark lady ha ordinato al capomastro Mauricio Godoy di mettere fine all’esistenza del responsabile dell’attentato che ha causato il decesso di Maria Elena e l’invalidità della madre di Esperanza. Negli episodi iberici della prossima settimana, il padre di Emilia metterà in guardia Severo Santacruz dal pericolo imminente.

Maria disperata, Raimundo viene a conoscenza della terribile richiesta di Francisca

Questa settimana in corso, i telespettatori spagnoli hanno assistito alla disperazione di Maria Castaneda, che a causa delle gravi ferite riportate a seguito del tragico matrimonio di Fernando, è rimasta paralizzata. Matias al contrario della sorella è sopravvissuto ad un difficile intervento, che gli ha consentito di recuperare la vista in un occhio. Successivamente la Montenegro non essendo riuscita a dare alla figlioccia la forza per andare avanti, ha commissionato l’omicidio di Severo a Mauricio.

Il Segreto, trame Spagna: Raimundo avverte Severo della vendetta di Francisca

Le anticipazioni dei capitoli che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2019, dicono che Raimundo, dopo aver appreso che il capomastro dovrà uccidere il marito di Irene per ordine di Francisca, deciderà di agire per evitare il peggio. Il locandiere convincerà la sua amata a fare un passo indietro, dicendogli che si potrà vendicare soltanto quando ci saranno delle prove che confermeranno il coinvolgimento del Santacruz nell’attentato.

La Castaneda si fa contagiare dell’entusiasmo di Fernando, l’Ulloa avvisa Severo

Intanto gli inquirenti troveranno una traccia dopo aver condotto le dovute indagini, invece Fernando si avvicinerà sempre di più a Maria. Lola non appena Prudencio la vedrà devastata gli rivelerà che l’uomo che lei avrebbe dovuto sposare è diventato il marito di sua sorella. Severo con l’aiuto di Carmelo farà scomparire l’impronta in grado di metterlo nei guai. Francisca sarà sempre più decisa a farla pagare al marito della Campuzano.

Il minore degli Ortega e Lola, dopo essersi scambiati un bacio, non sapranno come comportarsi. Successivamente Maria si lascerà contagiare dall’entusiasmo di Fernando. Nel dettaglio, quest’ultimo farà tornare alla sua ex moglie la voglia di vivere, dopo averle detto che presto farà arrivare a Puente Viejo un nuovo medico per verificare se veramente non potrà più camminare. In seguito Lola dimostrerà di conoscere la Montenegro, visto che la stessa verrà a sapere cosa c’è tra lei e il fratello di Saul: in tale circostanza la matrona ricorderà alla donna di non spingersi oltre la seduzione con Prudencio.

Infine Raimundo volterà le spalle alla moglie, rivelando a Severo che la dark lady vuole attentare alla sua vita.