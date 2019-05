La popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala importanti colpi di scena ed imprevedibili indiscrezioni. Le anticipazioni per le puntate della prossima settimana che vanno da domenica 12 aprile fino al 18 dello stesso mese raccontano di gravi problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti sul rapporto sempre più burrascoso tra Antolina ed Elsa. La perfida biondina deciderà di avvelenare Elsa dopo avere accettato di buon grado la sua presenza in casa.

Il Segreto, anticipazioni prossima settimana: Antolina avvelena Elsa, la Laguna sviene

La ragazza avvertirà immediatamente un malessere che, in prima battuta, crederà dipendere dalla stanchezza.

Avrà il suo spazio nelle puntate della prossima settimana anche il rapimento di Emilia e Alfonso Ulloa, con Fernando che consegnerà a Maria una fotografia dei genitori, affermando che siano stati i rapitori a fornirgliela.

Spoiler Il Segreto, Antolina avvelena Elsa

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto raccontano di Mauricio che si confiderà con Raimundo facendo intendere che la donna nascosta nelle catacombe sia proprio la diabolica Francisca Montenegro, sebbene risulti deceduta da parecchio tempo.

Antolina proseguirà la sua personale battaglia contro Elsa, approfittando della rivale alla stregua di una serva. La Laguna dopo avere scaricato la colpa su Consuelo per il furto alla locanda, deciderà di andare da lei per chiarire la situazione e ottenere il perdono. Raimundo e Maria, su consiglio di Fernando, decideranno di mettere in vendita le proprietà della Montenegro per riuscire a pagare il riscatto. Tuttavia, Prudencio si convincerà del fatto che i soldi della vendita possano non essere sufficienti a causa del cambio monetario tra Francia e Spagna.

Il fatto più importante che vedremo nelle prossime puntate, sarà sicuramente l'avvelenamento di Elsa orchestrato dalla diabolica Antolina. Quest'ultima metterà del veleno nel latte della Laguna, provocandole una sensazione di stanchezza e malessere.

Anticipazioni Il Segreto, La Laguna sviene dopo l'avvelenamento

Fernando Mesia consegnerà a Maria una fotografia dei genitori da tempo scomparsi, affermando che le sia stata consegnata dai rapitori dei coniugi Castaneda.

Julieta cercherà di ricucire i rapporti con Pilar, dopo i malintesi con quest'ultima. Al fine di distendere i rapporti le offrirà un importante aiuto nella cura del figlio gravemente malato. Elsa e Antolina avranno un acceso confronto con la Laguna che attaccherà per il suo comportamento nei confronti di Consuelo. Al termine del litigio Elsa perderà i sensi. Cosa succederà agli abitanti di questa appassionante soap? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.