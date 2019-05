La fiction televisiva "Mentre ero via" sta per giungere al termine. Giovedì 9 maggio, infatti, andrà in onda la puntata conclusiva di questa Serie TV che è riuscita ad ottenere risultati significativi in termini di ascolti. La trama ruota intorno alle vicende di una donna di nome Monica (interpretata da Vittoria Puccini) che, risvegliatasi dal coma, non ha più memoria del suo passato.

Durante il suo percorso s'imbatterà in diverse persone che le faranno credere di essere diversa da quanto non lo sia realmente.

Anticipazioni Mentre ero via ultima puntata del 9 maggio.

Le anticipazioni dell'ultima puntata rivelano che la protagonista riuscirà finalmente a riacquistare la memoria, anche se dovrà fare i conti con delle verità piuttosto scomode.

Spoiler sesta e ultima puntata di Mentre ero via

L'ultima puntata di "Mentre ero via" andrà in onda giovedì alle 21:20 circa su Raiuno. Dalle anticipazioni si apprende che finalmente la Grossi recupererà appieno la memoria. Monica, infatti, continuerà a portare avanti le sue indagini, e a poco a poco ritroverà alcuni ricordi importanti del suo passato, fino a quando tutto non le diventerà finalmente più chiaro.

Pubblicità

Inoltre in quest'appuntamento conclusivo con la fiction Rai si assisterà a delle situazioni che si capovolgeranno di continuo, con amici che si riveleranno essere dei nemici e viceversa.

L'unico punto fermo nella vita della protagonista continueranno ad essere i suoi figli. Al contempo, dopo essere rientrata in possesso della sua memoria, la donna dovrà vedersela con una verità scottante che la metterà in seria difficoltà e dalla quale non potrà sfuggire.

Gli spoiler non svelano nel dettaglio quali saranno le rivelazioni che si paleseranno dinanzi alla Grossi, la quale comunque finalmente potrà comprendere quali verità e bugie le sono state raccontate da chi la circonda. Al momento non si sa se "Mentre ero via" avrà anche una seconda stagione o se terminerà definitivamente.

Repliche Mentre ero via: puntate disponibili su RaiPlay

Per tutti coloro che si fossero persi qualche puntata di "Mentre ero via", sarà possibile vedere le repliche tramite il sito RaiPlay.

Pubblicità

L'emittente televisiva, infatti, di solito mette a disposizione dei telespettatori le repliche dei programmi, delle fiction o dei film già andati in onda. Per recuperare le puntate della Serie Tv con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno bisogna registrarsi al portale inserendo email e password, quindi cercare direttamente "Mentre ero via".

Inoltre è possibile scaricare l'applicazione disponibile per smartphone e tablet sia Android che iOS. Quest'opzione consente di guardare le repliche anche non si ha con sé il computer o ci si trova lontano da casa.

Pubblicità

Anche in questo caso è necessario registrarsi prima di effettuare l'accesso: le credenziali inserite serviranno poi anche per i collegamenti successivi.