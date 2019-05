La soap opera 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996, riesce da oltre vent'anni a incuriosire i milioni di telespettatori italiani che vogliono scoprire cosa stia succedendo all'interno della famiglia Giordano. Gli intrighi sono sempre dietro l'angolo e costringono gli abitanti di palazzo Palladini a risolvere delle situazioni complesse. Un esempio si ritrova nella figura di Raffaele che non accetterà la decisione del figlio Diego di lasciare la casa per trovare un'abitazione più vicina al lavoro.

Le anticipazioni della soap opera di Rai tre.

A causa di questa vicenda, l'uomo sarà rammaricato per il trasferimento del primogenito ma le sorprese sono pronte per cambiare l'umore del portiere. Ciò è dimostrato dall'appuntamento del 9 maggio, ricco di novità per il personaggio interpretato da Patrizio Rispo. Le anticipazioni della puntata di giovedì numero 5249 svelano che sarà al centro dell'attenzione la figura di Angela, che pensa di aver ritrovato la serenità dopo che Franco (Peppe Zarbo) ha superato i problemi fisici.

Gli spoiler fanno notare che la signora Boschi deciderà di riprendere il proprio lavoro, dopo un periodo di pausa nel corso del quale si è dedicata al marito. Angela sarà pronta per recarsi al Centro di ascolto e verrà accompagnata dalla madre Giulia (Marina Tagliaferri), con la quale avrà in mente di organizzare nuovi progetti.

Raffaele felice per il ritorno di Patrizio nella città di Napoli

La moglie di Franco non sarà a conoscenza di ciò che ha organizzato Prisco ai suoi danni.

Il camorrista ha ordinato a Constantin di tenere d'occhio la donna, al punto che il complice di Gaetano (Fabio De Caro) comincerà a seguire la madre della piccola Bianca. Di conseguenza la vita di Angela (Claudia Ruffo) potrebbe essere in pericolo. Un altro capitolo riguarda la famiglia Giordano. Si tratta di Patrizio che farà ritorno nella città di Napoli e avrà un incontro con l'ex fidanzata Rossella (Giorgia Gianetiempo).

L'incontro con Rossella al caffè Vulcano

Il figlio di Ornella si recherà al bar Vulcano dove ritroverà Vittorio (Amato D'Auria) e nella discussione verrò coinvolta la studentessa di medicina.

Andrea, dal canto suo si sentirà in colpa nei confronti della figlia Alice in quanto nell'ultimo periodo si è visto costretto a trascurare la primogenita per via delle continue rapine avvenute al caffè Vulcano. L'intento del signor Pergolesi sarà quello di dimostrare di essere un padre presente e avrà un incontro con Marina (Nina Soldano). L'imprenditrice consiglierà ad Andrea (Davide Devenuto) di trascorrere una giornata di shopping in compagnia della figlia e potrebbe trattarsi della mossa giusta.