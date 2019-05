Nuove e avvincenti puntate de Il Segreto attendono in fan della soap iberica nel corso della prossima settimana. A Puente Viejo giungerà una lieta notizia: Dolores scoprirà di essere diventata nonna di una bambina, partorita in Svizzera dalla nuora Gracia. Alla Villa intanto il clima è sempre più teso, dopo che Fernando ha scoperto di essere stato raggirato da Maria. Elsa è in pericolo di vita a causa dell'avvelenamento da parte di Antolina, la quale sta facendo di tutto per eliminare la sua 'rivale in amore. Di seguito le anticipazioni relative alle puntate in onda da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno su Canale 5.

Il Segreto, anticipazioni all'1 giugno: Consuelo salva Elsa

Le anticipazioni all'1 giugno svelano importanti novità su Elsa, la quale è in pericolo di vita a causa dell'avvelenamento messo in atto dalla perfida Antolina. L'ex ancella sta facendo di tutto per eliminare una volta per tutte la Laguna, arrivando persino ad allontanare momentaneamente il marito Isaac per poter avere campo libero e agire indisturbata. Solo l'intervento tempestivo di Consuelo riuscirà ad evitare il peggio.

Nel corso dei prossimi episodi, l'anziana donna riuscirà a portar via la Laguna dalla casa di Antolina. Sicura che l'amica sia stata avvelenata, Consuelo chiederà al dottor Zabaleta di indagare in merito, ma gli esami a cui verrà sottoposta la giovane non riveleranno tracce di veleno. Sembra quindi che la biondina sia riuscita a scamparla anche questa volta. Antolina non perderà occasione di mettere in cattiva luce la sua 'rivale' agli occhi di Matias e Marcela.

Il Segreto, spoiler: la confessione di Fernando a Maria

Gracia partorirà una bambina e Dolores sarà al settimo cielo per essere diventata nonna. Alla Villa intanto il clima tra Maria e Fernando si fa sempre più teso. Il Mesia ha scoperto che la Castaneda gli ha mentito e che i figli Beltran ed Esperanza sono ancora vivi. Fernando verrà inoltre a sapere che la crisi tra Maria e Gonzalo era solo una messinscena, motivo per il quale l'uomo sarà furioso con donna, alla quale confesserà di essere responsabile del sequestro dei suoi genitori.

Emilia ed Alfonso sono in mano a dei rapitori senza scrupolo, che non riconosceranno più l'autorità di Fernando. Sembra che i due siano in grave pericolo e solo nel corso delle prossime puntate scopriremo il loro destino. Non resta che attendere le prossime anticipazioni de Il Segreto.