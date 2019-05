Il 18 maggio è andata in onda la penultima puntata di Amici di Maria De Filippi, la semifinale che ha visto sfidarsi uno contro l'altro Tish (Tijana) Boric, Alberto Urso, Vincenzo Di Primo, Giordana Angi e Rafael Quenedit Castro. Dopo una serie di esibizioni di canto e ballo, polemiche tra i giurati e qualche momento di svago, il pubblico a casa, i professori e la giuria speciale (J-Ax, Romina Power, Antonella Clerici, Sabrina Ferilli e Loredana Bertè) hanno decretato i quattro finalisti di questa edizione del talent: Giordana, Rafael, Vincenzo e Alberto.

Quest'ultimo è il giovane tenore messinese di 21 anni dalla voce potente e con un'impressionante estensione vocale. Il giovane cantante lirico è riuscito a ottenere il banco nelle prime fasi di questa stagione del talent senza affrontare alcuna sfida proprio grazie al talento di cui è dotato. Dopo aver superato le sfide del serale è arrivato tra i quattro finalisti e la città di Messina ha deciso di celebrare il giovane organizzando una serata speciale in cui i messinesi potranno assistere alla finale di Amici tutti insieme grazie a due maxischermi posti a Piazza Duomo e a Piazza Cairoli.

Alberto Urso finalista di Amici: Messina tifa per il giovane cantante

Alberto Urso già noto in tv, dalla sua partecipazione a 12 anni ad un altro talent all'entrata nella scuola di Amici

Alberto Urso è nato il 23 luglio 1997 a Messina. Sin da giovanissimo si accosta al mondo della musica, suonando il pianoforte e il sax e studiando canto. Nel 2010 partecipa al programma ‘Ti lascio una canzone' per giovani talenti e condotto da Antonella Clerici. Terminata l'esperienza torna a studiare e ottiene il diploma in teoria e solfeggio al Conservatorio di Messina.

Successivamente consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Nell'autunno del 2018 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi dopo essere stato notato dal cantante Stash durante altri provini che la produzione continuava a fare anche dopo l'inizio del programma. La giuria gli assegna il banco dopo aver sentito la sua performance di 'O sole mio' che ha confermato il suo talento.

Messina tifa per Alberto Urso: due maxischermi per assistere alla finale di Amici

La città di Messina ha deciso di festeggiare Alberto Urso che è tra i 4 finalisti del talent Amici di Maria De Filippi.

Stasera su Canale 5 andrà in onda la finale e l'amministrazione comunale messinese ha pensato di tifare per il giovane cantante allestendo due maxischermi, uno nella Piazza del Duomo della città e l'altro, per volere dell'associazione commercianti, a Piazza Cairoli. L'obiettivo è assistere tutti insieme alla puntata finale di Amici, tifare per Alberto e festeggiare in caso di vittoria.