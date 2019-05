Le anticipazioni italiane di Beautiful delle prossime settimane sanciranno un'inversione di rotta nel comportamento di Bill Spencer. Dopo avere insistito per mesi affinché Steffy gli concedesse una possibilità in amore, il magnate smetterà di creare problemi alla ex nuora, comprendendo la sua decisione di concentrarsi e dare maggiore attenzione alla piccola Kelly. Lo Spencer tenterà anche di rimediare agli errori commessi, scusandosi con Liam per avergli rovinato la vita con le sue menzogne.

In questo suo nuovo ruolo di padre pentito, Bill cercherà di passare anche più tempo in compagnia di Will, fatto che lo porterà ben presto a scontrarsi con Thorne Forrester. Quest'ultimo riuscirà a convincere Katie a chiedere la custodia esclusiva del bambino, avviando ben presto una dolorosa battaglia legale con l'ex marito.

Anticipazioni Beautiful: una brutta notizia per Bill

Saranno tempi duri quelli che attenderanno Bill Spencer nelle puntate italiane di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful: Bill tenta di rimediare con Liam

Approfittando di un'inattesa visita di Liam, l'uomo supplicherà il figlio di perdonarlo per le sofferenze che ha patito per causa sua. Ammetterà di avere sbagliato e di non volere più intromettersi nella vita sua e in quella di Steffy. Si tratterà purtroppo di un pentimento tardivo, che almeno per il momento non porterà al perdono di Liam. Oltre a recuperare il terreno perduto con quest'ultimo, il magnate chiederà a Katie di trascorrere del tempo insieme a Will.

Pur consapevole di essersi dedicato ad altro e di avere trascurato il figlio minore, Bill si concentrerà maggiormente sul bambino, il quale però sentirà la mancanza della madre, considerando il padre quasi un'estraneo. In questa vicenda entrerà in scena Thorne Forrester, che vedrà in Bill un possibile ostacolo nella sua felicità al fianco di Katie. Consiglierà alla fidanzata di non cedere alle lusinghe dell'ex marito che ha dimostrato più volte di non essere un bravo padre. Per tale motivo, lei farebbe bene a chiedere la custodia esclusiva di Will.

Trame italiane Beautiful: Brooke prende le difese di Bill

Anche se con qualche perplessità, Katie deciderà di ascoltare il consiglio di Thorne e porterà Bill in tribunale. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che lo Spencer vivrà una fase di forte preoccupazione all'idea di poter perdere il figlio minore e che a sorpresa troverà Brooke al suo fianco, pronta a sostenerlo. Il fatto porterà gli ex coniugi Spencer ad un clamoroso avvicinamento (tra loro ci saranno anche dei baci) oltre che ad una diatriba in famiglia.

Se Brooke riterrà che l'ex marito sia un bravo padre, nonostante i tanti errori commessi, ben diverso sarà il caso di Ridge, convinto che Katie faccia bene ad escludere l'uomo dalla vita di Will. Ne conseguiranno duri scontri in famiglia, che rischieranno di concludersi in maniera drammatica.