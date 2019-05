Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella spagnola in onda da più di sette anni sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse dal 26 maggio al 1° giugno, Consuelo salverà Elsa dalla vendetta di Antolina mentre Fernando scoprirà che Esperanza e Beltran sono vivi. Infine Gracia diventerà mamma.

Il Segreto: Antolina avvelena Elsa

Le anticipazioni di Il Segreto, incentrate sugli episodi trasmessi da domenica 26 maggio al primo giugno, segnalano che Maria non ascolterà i consigli del nonno mentre Fernando sospetterà che i figli di Gonzalo siano sopravvissuti all'incendio.

Pubblicità

Pubblicità

Per questo motivo, manderà mandato ad un investigatore per fare delle indagini a proposito. Antolina, invece, continuerà a somministrare del latte avvelenato ad Elsa nel tentativo di eliminarla per sempre mentre Marcela e Consuelo faranno finalmente la pace dopo un acceso confronto.

Anticipazioni Il Segreto: Consuelo salva la Laguna

Sulle Alpi svizzere, Gracia (Carmen Canivell) partorirà una splendida femminuccia, riempiendo di gioia il cuore di nonna Dolores.

Il Segreto, trame dal 26 maggio: Consuelo porta via Elsa dalla casa di Antolina

La nonna di Julieta, nel frattempo, si recherà a trovare la Laguna, tanto da obbligarla a seguirla alla locanda. Poi si metterà in contatto con il dottor Zabaleta per rivelargli i suoi sospetti su un possibile avvelenamento di Elsa da parte della furba biondina. A questo punto, pregherà di sottoporla a degli accertamenti medici per avvalorare la sua tesi. Julieta (Claudia Galan), intanto, riuscirà a portare tutti gli abitanti di Las Lagunas dalla sua parte. Infine le analisi del sangue riporteranno che Elsa non è stata avvelenata.

Pubblicità

La confessione di Maria

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che Antolina inviterà i locandieri a cena. Qui, la moglie di Isaac accuserà Elsa (Alejandra Meco) di averle fatto cattività pubblicità. Eustaquio Molero, invece, si dichiarerà disponibile a comprare tutti i territori delle Lagune ad un prezzo elevato. Una proposta che metterà in difficoltà il marito di Irene. Alla Villa, Maria stupirà il Mesia (Carlos Serrano). La Castaneda, infatti, racconterà che Esperanza e Beltran sono vivi e vegeti. Inoltre verrà a sapere che proprio il diabolico figlio di Olmo è il responsabile del sequestro dei suoi genitori.

Alfonso e Emilia sono vicini a Puente Viejo

Fernando confermerà di essere un complice dei sequestratori di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado). Poco dopo si pentirà del gesto, tanto da chiedere a Prudencio di mettersi in contatto con loro. Peccato che questi ultimi non riconoscono più la sua autorità. Nel frattempo Antolina (Maria Lima) racconterà agli amici che Elsa ha dei gravi problemi mentali mentre Julieta avrà paura che Severo accetti la proposta dei Molero.

Pubblicità

Ma ecco che il Santacruz deciderà di schierarsi per i suoi sostenitori. Infine Fernando dirà a Maria che i suoi cari genitori sono vicino a Puente Viejo. Come evolverà la vicenda? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo diranno.