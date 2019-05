Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, l'avvincente soap opera protagonista dei pomeriggi degli italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, Donna Francisca e Fernando dimostreranno una grande ostilità nei confronti di Roberto, l'amico di Maria arrivato alla Casona per riabbracciarla. Se la Montenegro non tollererà il colore della pelle del Sanchez, il Mesia avrà paura di perdere la Castaneda per sempre.

Il Segreto: Maria ritrova Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle nuove puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5, segnalano che Fernando sarà gelosissimo della presenza di Roberto, l'amico di Maria a Puente Viejo.

Sanchez, infatti, giungerà all'improvviso nel corso della puntata 2000 alla Villa, dove avrà molta complicità con la Castaneda e i suoi figlioletti. A tal proposito Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina), scampati a un drammatico incidente automobilistico, lo chiameranno addirittura zio. In seguito, i telespettatori di Canale 5 scopriranno che Roberto aveva aiutato la nipote di Raimundo durante l'assenza del marito per alcuni impegni umanistici.

Il Segreto, trame: Donna Francisca e Fernando contrari all'arrivo di Roberto

Maria (Loreto Mauleon), infatti, riferirà che Gonzalo (Jordi Coll) aveva deciso di abbandonarla definitivamente, tanto che era tornata nel paesello iberico per restare.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca non accetta Sanchez

Le trame de Il Segreto raccontano che Donna Francisca non sarà contenta di ospitare Roberto nella sua Villa, tanto da scontrarsi più volte con Raimundo (Ramon Ibarra). La Montenegro, infatti, disapproverà la presenza di un uomo di colore accanto alla sua figlioccia come era successo con Terence, il fidanzato di Soledad nel corso della seconda stagione.

Alla fine, la matrona accetterà questa presenza per non compromettere il rapporto di semi-tranquillità instaurato con la Castaneda. Tuttavia, Sanchez si dimostrerà molto gentile nei confronti della padrona di casa, tanto da conquistare la fiducia anche di Matias e Marcela che già lo conoscevano.

Fernando geloso di Roberto

Anche Fernando non prenderà affatto bene la presenza di Roberto alla Casona, certo di avere altre possibilità per riconquistare Maria.

A tal proposito, il Mesia faticherà non poco per nascondere il suo nervosismo. D'altro canto, il Sanchez stabilirà un rapporto amichevole con il figlio di Olmo (Iago Garcia), che però più volte si rifiuterà di rispondere alle sue domande. Infine Donna Francisca (Maria Bouzas) si troverà coinvolta tra i due rivali in amore della nipote. Come continuerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.