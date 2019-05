Nella celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole” sono in arrivo numerosi cambiamenti. Recentemente nel cast è entrato un nuovo personaggio, Leonardo, interpretato da Erik Tonelli, che ha contribuito in modo sostanziale allo svolgimento della vicenda legata alla tragica e improvvisa morte in Messico di Tommaso Sartori, il figlio di Roberto Ferri. Nei prossimi giorni invece farà il suo ingresso nel cast Ludovica Nasti, la nota interprete di Lila, la protagonista della serie di successo “L’amica Geniale”, nei panni di Mia Parisi, la sorellina ribelle di Alex.

Le novità però non sono ancora finite, infatti è stato confermato che a varcare la soglia di Palazzo Palladini, ben presto ci sarà ancora un nuovo personaggio: Luca Capuano, nei panni di Aldo Leone.

Chi sarà il nuovo personaggio in arrivo e a chi sarà legato?

In una recente intervista per un noto settimanale, è stato lo stesso Luca a rivelare il suo ingresso imminente nella soap partenopea di Rai 3. L’attore ha rivelato che il suo sarà un personaggio che sorprenderà parecchio il pubblico data la sua particolarità e che entrerà in contatto con molti dei personaggi della soap.

Luca Capuano nuovo ingresso in Un Posto al sole

Il suo Aldo sarà un noto e brillante avvocato penalista e stando alle sue parole farà il suo ingresso in scena con una modalità del tutto particolare che lui stesso ha definito “col botto”. Le sue vicende riguarderanno sia il piano professionale che quello personale e saranno molteplici gli altri personaggi con cui interagirà nel corso della sua permanenza nel cast. Da ciò che è apparso sui social si è capito chiaramente che le sue vicende saranno in qualche modo legate a quelle di Marina Giordano, in quanto è stata la stessa Nina Soldano, che la interpreta a pubblicare sui suoi canali social dei video in cui parlava dell’imminente arrivo di un personaggio misterioso in cui faceva ascoltare solo la sua voce. Quale rapporto ci sarà tra i due? Stingeranno una collaborazione professionale o arriverà un nuovo amore per Marina?

Un attore di grande successo e molto amato dal pubblico

Luca Capuano è un volto molto noto e amato della tv. Ha prestato il suo viso a diverse fiction di successo di Canale 5 quali: Carabinieri, Orgoglio, la Squadra 6, Caterina e le sue figlie, il bello delle donne, ma è ricordato soprattutto per il ruolo che interpretava in Centovetrine, nei panni del Dottor Adriano Riva e nelle Tre Rose di Eva nei panni del perfido Edoardo Monforte. Quest’anno è stato anche uno dei protagonisti della serie di successo della Rai “il Paradiso delle signore”, nei panni di Sandro Recalcati.

Per la Rai dunque è stato un gran bell’acquisto e pare proprio che il suo personaggio all’interno della soap partenopea rivestirà un ruolo importante e duraturo nel tempo.