Appuntamento con le anticipazioni relative alla nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 7 maggio negli studi Elios di Roma. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Andrea Zelletta ha perso una delle sue corteggiatrici, in quanto Muriel ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Il percorso di Giulia Cavaglià, già da diverse settimane, è incentrato su due corteggiatori, Manuel e Giulio e, come rivelano gli spoiler, la tronista li ha baciati entrambi durante le esterne realizzate in settimana.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione del 7 maggio: Giulia bacia Manuel e Giulio

Nel corso delle ultime puntate del trono classico di Uomini e donne abbiamo visto una pioggia di baci tra Giulia e i suoi due corteggiatori.

Uomini e Donne, spoiler trono di Giulia: la Cavaglià bacia sia Giulio che Manuel

Stando alle anticipazioni sulla registrazione dello scorso martedì, veniamo a sapere che, durante le esterne realizzate in settimana, la tronista ha nuovamente baciato entrambi i pretendenti. La prima esterna mostrata in studio è stata quella realizzata con Manuel Galiano. I due, dopo un primo momento di tensione, si sono ritrovati a Torino, dove il corteggiatore ha raggiunto la Cavaglià. Qui i due giovani si sono avvicinati e alla fine sono scattati vari baci.

Pubblicità

In studio, come prevedibile, Manuel e l'altro corteggiatore Giulio hanno battibeccato, segno che tra di loro non scorre certo buon sangue. Al termine dello scontro viene mostrata l'esterna con Raselli, con cui Giulia si è scambiata molti baci. In studio, sia la tronista che il corteggiatore, dichiarano di essere stati benissimo. Che sia Giulio Raselli la scelta della Cavaglià?

Spoiler trono classico, Andrea perde una corteggiatrice: Muriel se ne va

Se Giulia sembra indecisa tra Giulio e Manuel, il trono di Andrea Zelletta sembra sempre più caotico.

Da quanto riportato da 'Il Vicolo delle news', nella scorsa registrazione del trono classico, Muriel non si è presentata in studio e la stessa Maria De Filippi ha informato il tronista ed il pubblico che la giovane non sarebbe più intervenuta nel programma per motivi lavorativi. Zelletta, quindi, rimane con due corteggiatrici, Natalia e Klaudia e, stando agli spoiler, sappiamo che quest'ultima ha deciso di non uscire in esterna con il giovane pugliese.

Pubblicità

Andrea ha quindi incontrato per ben tre volte l'altra pretendente, Natalia Paragoni, con la quale è riuscito a chiarirsi, tanto da scambiarsi diversi baci.

Questo e molto altro verrà mandato in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, nel consueto orario delle 14,45. Ricordiamo che il trono classico di Uomini e donne viene trasmesso solitamente nelle giornate del giovedì e del venerdì, mentre i primi tre appuntamenti settimanali sono dedicati al trono over.