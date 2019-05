Sarà una puntata ricca di emozioni quella del Grande Fratello 16 che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:25 su Canale 5. Barbara D'Urso, come sempre, sarà coadiuvata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio e proprio quest'ultimo, sul suo profilo Instagram, ha spoilerato ciò che accadrà nella diretta di oggi 13 maggio.

Pubblicità

Pubblicità

"Ne vedrete delle belle, preparatevi a tutto" scrive il cantante nel post, corredato anche da una foto di Francesca De Andrè con tanto di scritta 'no comment'. La concorrente, in questa ultima settimana, è stata al centro delle polemiche per alcune frasi che non sono piaciute ai telespettatori, sia riguardanti il presunto tradimento del fidanzato, sia rivolte all'altra gieffina Mila Suarez. Proprio questa sera, stando alle anticipazioni, il fidanzato Giorgio entrerà nella casa per un faccia a faccia, mentre si scoprirà se il Grande Fratello prenderà dei provvedimenti disciplinari contro la De Andrè, come richiesto a gran voce da molti utenti.

Grande Fratello, puntata del 13 maggio: Francesca De Andrè rischia provvedimenti disciplinari

GF, puntata del 13 maggio: faccia a faccia tra Giorgio e Francesca De Andrè

Cristiano Malgioglio tramite il post sui social, ha fatto capire il tenore della sesta puntata del Grande Fratello 16. Al centro delle vicende sicuramente Francesca De Andrè che, nella scorsa puntata, è venuta a sapere di un gossip sul suo fidanzato Giorgio, che l'avrebbe tradita con una certa Rosi. La presunta amante, è stata tra l'altro ospite ieri a Domenica Live, dove ha smentito la relazione con il giovane, dichiarando che il loro è stato solo un incontro di lavoro.

Pubblicità

Da quanto si apprende, proprio Giorgio questa sera entrerà in casa per un confronto con la fidanzata. Dopo la violenta reazione di Francesca dello scorso lunedì, anche nell'appuntamento di questa sera si prevedono scintille.

GF 16, anticipazioni: il web chiede provvedimenti disciplinari per Francesca

Dopo la puntata della settimana scorsa, scossa da quanto appreso, Francesca si è lasciata andare a parole e frasi che non sono passate inosservate.

Frasi come "lo brucio vivo", non sono per niente piaciute al pubblico a casa e sui social, dove molti utenti si sono scatenati chiedendo provvedimenti disciplinari contro la concorrente. I più drastici invece, ne hanno chiesto addirittura l'espulsione. Nella diretta di questa sera sapremo se la produzione del reality accoglierà le richieste del web e prenderà una posizione contro il linguaggio della De Andrè che, nelle ultime ore, si è di nuovo scontrata con Mila Suarez, dandole della "scimmia" e gettando altra benzina sul fuoco su una puntata che si preannuncia scoppiettante.

Pubblicità

Appuntamento quindi, con la sesta puntata del Grande Fratello 16 per questa sera 13 maggio, in prima serata su Canale 5, dove si scoprirà anche il nome del prossimo concorrente eliminato.