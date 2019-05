Brutte notizie per i fan dello sceneggiato “Il Segreto”. Negli episodi che telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Francisca Montenegro commetterà una delle sue malefatte. Quest’ultima, sempre più convinta che l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia, che ha causato l’invalidità di Maria Castaneda, sia stato opera di Severo Santacruz, si vendicherà. A rimetterci la vita purtroppo sarà la maestra Adela, perché morirà dopo aver avuto un incidente stradale con Irene. Elsa Laguna, grazie ai soldi raccolti con l’aiuto di Isaac, Marcela, Irene e la defunta moglie di Carmelo, verrà operata al cuore.

Fernando sospetta della Montenegro

Nelle puntate che andranno in onda in Spagna dal 3 al 7 giugno 2019, Raimundo darà fiducia alle parole di Severo. Intanto sui giornali verranno rese note le avventure extraconiugali del sindaco di Belmonte. Matias incoraggerà Prudencio a dichiarare il suo amore a Lola. Elsa e Isaac saluteranno i loro amici per andare in ospedale, mentre Lola restituirà la sua paga al minore degli Ortega per liquidare il suo debito, poi finirà per baciarlo.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Carmelo rimane vedovo, Elsa viene operata al cuore

Il dottor Zabaleta spiegherà alla Laguna i dettagli sulla sua strana condizione cardiaca, e di come potrebbe essere curata. Antolina chiederà a Marcela di farla rimanere alla locanda. Successivamente la Laguna e il Guerrero parleranno del loro futuro e delle paure per l’imminente operazione. Francisca deciderà di invitare Irene e Adela alla sua villa: Raimundo ringrazierà la moglie, ma nonostante ciò sospetterà che le sue intenzioni non siano buone.

Maria sarà fiduciosa che il Mesia troverà presto il miglior specialista. La Montenegro darà delle istruzioni a Mauricio per portare al termine il suo piano. Adela e Irene dopo aver messo al corrente i loro mariti sulle attenzioni ricevute da Francisca, temeranno che stia accadendo qualcosa. Quest'ultima approfitterà del viaggio in città per acquistare la sedia e rotelle a Maria. Marcela consentirà ad Antolina di rimanere alla pensione, invece Consuelo e Matias decideranno di tenere d’occhio l’ex ancella.

Elsa entrerà in sala operatoria dopo aver salutato Isaac, che nel frattempo verrà consolato da Matias e Marcela. La nonna di Julieta farà presente alla moglie del Guerrero di non fidarsi di lei. Lola si sentirà in colpa per essersi gettata tra le braccia di Prudencio, dopo aver ricordato le richieste di Francisca. La Castaneda dirà a Don Berengario di avere la speranza di poter camminare ancora. Fernando sospetterà che la Montenegro stia tramando contro Adela e Irene per farla pagare a Severo.

Il dottor Zabaleta anche se l’intervento di Elsa avrà un esito positivo, dirà ad Isaac che si tratta di una fase molto delicata. Francisca comunicherà a Mauricio che troverà un modo per non far viaggiare Carmelito con Irene e Adela. Carmelo dirà alla moglie e alla Campuzano che Esteban Fraile minaccia di vendicarsi per ciò che è stato pubblicato su Belmonte. Prima di partire la maestra e la giornalista passeranno dalla casona, invece Mauricio pronto a manipolare la macchina dirà a Raimundo di non essere stato in grado di seguire i piani della Montenegro.

Durante il viaggio, Adela e Irene si renderanno conto che l’autista non riesce a controllare l’automobile. Lola metterà al corrente Marcela della sua storia d’amore con Prudencio. Purtroppo la Campuano e la madre di Ulpiano a seguito di un incidente stradale verranno scaraventate sulla strada.

La morte di Adela, Maria litiga con Francisca

Il minore degli Ortega assicurerà a Matias di non avere intenzione di mettere sotto pressione Isaac per il prestito che gli deve, essendo a conoscenza della delicata situazione in cui si trova con Elsa. Meliton darà una bruttissima notizia, perché metterà al corrente i cittadini del decesso di Adela. Intanto Irene verrà visitata dal medico, invece Marcela porterà il piccolo Carmelito ad una festa che avrà luogo alla villa di Francisca. La Campuzano abbraccerà il Leal ma non avrà la forza per dargli dettagli sul terribile accaduto. Nel contempo la Montenegro pianificherà la seconda parte della sua vendetta con Mauricio. Quest’ultimo giurerà a Raimundo di non aver manipolato la macchina. Prudencio proporrà a Lola di viaggiare con lui per godersi la loro intimità. Isaac ancora angosciato per Elsa, riconoscerà di aver fatto un errore sposando Antolina. Il Guerrero dopo aver accettato di fare una passeggiata con Matias, apprenderà che il dottor Zabaleta sta portando Elsa nella stanza. Maria avrà una discussione con Francisca per aver disprezzato la defunta Adela. Durante la veglia funebre dell’insegnante Raimundo sospetterà che sua moglie sia coinvolta con la tragedia. Carmelo deciderà di parlare con il meccanico della macchina che ha causato la morte della sua amata. In seguito l’Ulloa si presenterà a casa di Severo e farà un passo indietro, visto che gli dirà che sua moglie non è responsabile della morte della madre di Ulpiano. Infine Dolores deciderà di fare delle indagini per scoprire che rapporto c’è tra Prudencio e Lola.