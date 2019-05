Nuovo spazio sulla telenovela “Il Segreto” che continua ad appassionare. I protagonisti delle prossime puntate italiane saranno Elsa Laguna ed Alvaro Fernandez. La sorella del defunto Jesus, dopo aver sofferto a causa di Isaac Guerrero, ritroverà la serenità al fianco del nuovo medico. Il sostituto di Zabaleta inizialmente, dopo aver dato l’impressione di avere delle intenzioni serie con l’ex fidanzata del carpentiere, mostrerà il suo vero volto.

Emergerà che l’avvicinamento del new entry con Elsa è dovuto ad un doppio fine: quello di mettere le mani sulle ricchezze della giovane. A complicare la situazione ci penserà Antolina che, sempre più decisa a far allontanare la sua rivale dal marito, incontrerà Alvaro in segreto e gli offrirà il suo aiuto, dandogli degli ottimi consigli per farlo riuscire nel suo subdolo intento. Purtroppo la Laguna, non essendo a conoscenza dell’inganno della sua nuova fiamma, continuerà a fidarsi, fino ad accettare di sposarlo.

Il Segreto, trame: Antolina aiuta Alvaro ad appropriarsi degli averi di Elsa

La generosa offerta di Elsa, Isaac non si fida di Alvaro

Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà in Italia tra qualche settimana, ci dicono che Elsa dimenticherà Isaac tra le braccia del nuovo medico Alvaro. Il rapporto tra quest’ultimo e l’ex fidanzata del Guerrero diventerà sempre più solido in un momento difficile. Nello specifico la Laguna, dopo aver aiutato con il ruolo di infermiera il medico a curare tutti coloro che sono stati contagiati dalla varicella, gli offrirà una grande quantità di soldi per fargli saldare un debito contratto in passato.

Il Fernandez farà presente ad Elsa di essere stato aggredito da dei malviventi dopo aver acquistato dei medicinali per dei bambini ammalati di morbillo in Portogallo con del denaro avuto in prestito da un usuraio. La rivale di Antolina chiederà ad Alvaro di non far sapere a nessuno del suo generoso gesto. Quest’ultimo penserà di trasferirsi a Puente Viejo in modo definitivo, quando Carmelo gli proporrà di diventare il medico ufficiale del paese. Nel frattempo Isaac, già furioso per aver saputo tramite Antolina della complicità tra il Fernandez ed Elsa, metterà in guardia la sua ex fidanzata, facendole sapere che la sua nuova fiamma è coinvolta in un brutto giro.

La sorella del defunto Jesus, oltre a non dare credito all’avvertimento del falegname, metterà fine ai pettegolezzi di Dolores dicendole che Alvaro è stato aggredito per aver fatto del bene. Successivamente, quest’ultimo si allontanerà al quartiere iberico per mettere fine alle minacce del suo strozzino.

Antolina si allea con il Fernandez, la Laguna accetta di sposare il nuovo medico

Non appena farà ritorno a Puente Viejo, il Fernandez sorprenderà Elsa visto che, essendo a conoscenza della sua tormentata storia d’amore con Isaac, le dirà che i suoi genitori gli hanno impedito di stare al fianco di una domestica chiamata Chiara che, a causa della sua lontananza, si è tolta la vita.

Dopo aver ascoltato le drammatiche parole di Alvaro, la Laguna non farà fatica a capire che il medico teme di poter soffrire di nuovo per amore. In seguito il sostituto di Fernandez deciderà di sdebitarsi con la Laguna, chiedendole il consenso per poter far sapere a tutti gli abitanti che l’ha aiutato economicamente. Ancora una volta Elsa dirà ad Alvaro di continuare a mantenere segretezza sul grosso debito che ha saldato, facendogli sospettare che stia nascondendo qualcosa.

Con il passare dei giorni la Laguna farà un passo indietro, dato che comunicherà ad Alvaro di aver ricevuto una proposta per l’acquisto della terra che suo padre le ha lasciato in eredità. Il medico, dopo aver avuto finalmente la risposta che cercava, riuscirà a convincere la Laguna a vendere i suoi beni con l’obiettivo di far aumentare il loro valore. In seguito, Antolina approfitterà della situazione per sbarazzarsi una volta per tutte della sua nemica. L’ex ancella inviterà Alvaro a convolare a nozze con Elsa e di trasferirsi con la stessa lontano dal borgo iberico quando saranno sposati. A gran sorpresa, il medico stringerà subito la pericolosa alleanza con la moglie del Guerrero per potersi appropriare della fortuna della Laguna. Quest’ultima non sospettando minimamente dell’intromissione di Antolina, deciderà di dare una svolta alla sua vita, accettando addirittura di convolare a nozze con Alvaro, con la certezza di aver trovato la persona giusta per lei.