La notizia del giorno in ambito Rap è sicuramente quella della pace tra Marracash e J-Ax. I due non erano più in buoni rapporti da anni, come testimoniato dalla faida mediatica che, nel 2017, aveva coinvolto da un lato Gué Pequeno e Marracash che pochi mesi prima avevano pubblicato insieme l'album 'Santeria' e, dall'altro, J-Ax e Fedez che poco dopo erano usciti con un altro album di coppia, ovvero il più volte disco di platino 'Comunisti col Rolex'.

Pubblicità

Pubblicità

J-Ax e Marracash: un'amicizia di lungo corso

Da allora le cose sono molto cambiate: Ax ha ufficializzato il suo divorzio professionale dall'attuale compagno di Chiara Ferragni, ha fatto pace con Gué Pequeno e in molti hanno gradualmente iniziato ad ipotizzare un riavvicinamento con Marracash.

Non tutti sanno che lo 'Zio con due milioni di nipoti' era stato uno dei principali sostenitori del King Del Rap nella prima fase della sua carriera, definendolo più volte un genio e lodandone ampiamente le doti liriche, tecniche e comunicative.

Marracash a sinistra e J-Ax a destra.

Allo stesso tempo Marracash aveva sempre dimostrato estrema gratitudine a J-Ax, con citazioni, complimenti pubblici e attestati di stima. Un'amicizia ed un'intesa testimoniata da svariate collaborazioni nel corso degli anni.

Un rapporto che si era però sgretolato, creando delle vere e proprie fazioni tra il pubblico. Schieramenti che a quanto sembra non sono del tutto scomparsi, come evidenziato dai numerosi commenti di hating comparsi sotto la foto che Marracash ha pubblicato oggi pomeriggio per annunciare la fine delle ostilità con il collega ed amico ritrovato.

Pubblicità

La reazione del pubblico: non tutti sono contenti

Sono stati infatti diversi gli utenti che hanno manifestato rammarico, delusione e, a tratti, vera e propria rabbia per quanto accaduto. C'è chi ha dato del 'verme' a J-Ax, chi lo ha descritto come un fallito o come un opportunista, chi si è augurato che questa ritrovata amicizia non porti i due artisti milanesi a lavorare nuovamente insieme.

Emblematico in tal senso il commento di un utente che ha coinvolto anche Fedez, ribattezzandolo 'Mer**z', queste le sue parole: "Ha bisogno di visibilità sta me...

di J-Ax. Ritorna da quell'altra me... di Mer**z".

Una significativa fetta del pubblico di Marracash sembra dunque non aver apprezzato la pace tra i due, tuttavia altrettanti sono i commenti di gioia ed approvazione, lasciati soprattutto dai fan di lungo corso che hanno commentato il post con frasi estratte dai numerosi brani che i due hanno realizzato insieme nel corso delle loro, entrambe a dir poco fortunate, carriere in ambito musicale.

Non è ancora dato sapere se ci sarà effettivamente una collaborazione, impossibile fino a qualche tempo fa, ma in questo momento sembra sicuramente plausibile.