Nei giorni scorsi Pamela Prati e la manager Eliana Michelazzo hanno riferito, nel corso di Verissimo, di essere state minacciate con l’acido. Nello specifico la show girl ha spiegato di aver ritrovato davanti la porta della sua abitazione una bottiglietta di acido diluito con il sapone.

“C’era anche un bigliettino in cui erano scritte cose molto brutte” - ha aggiunto la soubrette. In seguito la Michelazzo ha pubblicato una Stories in cui mostrava la bottiglietta d’acido. “Ci hanno detto che al matrimonio saremmo arrivate a metà. E’ una situazione che non vorresti mai vivere, per fortuna non ha preso nessuna di noi” - ha precisato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Inoltre l’artista sarda ha dichiarato di aver informato chi di dovere sull’accaduto.

Roberta Bruzzone ha parlato del caso Prati a Storie Italiane

Sulla questione è tornata Roberta Bruzzone nel corso della trasmissione Storie Italiane in onda su Rai 1. La criminologa ha spiegato che è la prima volta che sente parlare di un presunto attacco con l’acido in questa modalità: “Bisogna stare attenti a non alzare troppo la posta, esiste anche la simulazione di reato” - ha chiosato l’opinionista di Ballando con le stelle che ha invitato la procura ad indagare sull'accaduto.

'Bisogna stare attenti a non alzare la posta'

Nel corso della trasmissione Storie Italiane Roberta Bruzzone si è soffermata sulla discussa vicenda relativa alle nozze di Pamela Prati con Marco Caltagirone.

Più che sull’alone di mistero che aleggia sulle nozze della sarda, la criminologa si è soffermata sulla denuncia che la show girl e la sua manager hanno fatto nel corso della puntata di Verissimo di sabato dell’undici maggio. “Questa modalità di minaccia recapitata alla signora Prati mi lascia perplessa”. La Bruzzone fatica a credere che la vicenda mediatica abbia potuto determinare un simile gesto. Senza fare giri di parole l’opinionista ha aggiunto che spera che venga fatta un’inchiesta seria su quanto denunciato dalla Prati e dalla sua manager.

“La questione potrebbe prendere una piega diversa se venisse accertato che questa minaccia non è realmente accaduta”. La criminologa ha ripetuto più volte che non si gioca con queste cose ed ha ribadito che la situazione le 'puzza molto': “C’è chi si inventa cose simili e poi ne paga le conseguenze”.

Roberta Bruzzone: 'Su queste cose non si scherza'

Roberta Bruzzone ha chiuso il suo intervento invitando la procura di Milano ad indagare su quanto denunciato da Pamela Prati ed Eliana Michelazzo nel corso della trasmissione Verissimo.

“Su queste cose non si scherza considerata l’epoca in cui viviamo e i danni tremendi che hanno patito le vittime di queste aggressioni”. La criminologa ha riferito che se la cosa non fosse realmente accaduta sarebbe un fatto gravissimo.

Intanto questa sera (mercoledì 15 maggio) Pamela Prati sarà ospite di Live non è la D’Urso su Canale 5 e non è da escludere che la show girl replichi alla Bruzzone in relazione alle perplessità espresse nel corso del programma Storie Italiane.