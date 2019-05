Ieri, 14 maggio, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e donne: non sono mancate alcune rivelazioni scottanti e un'uscita di scena sorprendente. Armando Incarnato ha parlato di presunti cachet che Gemma Galgani e Valentina percepirebbero dalla redazione dello show: l'uscita di scena riguarda sempre il cavaliere napoletano che, dopo aver litigato animatamente con Barbara De Santi, ha deciso di abbandonare il programma.

La lite

Nel dettaglio, si segnala che gran parte della nuova registrazione del trono over di Maria De Filippi è stata caratterizzata da un'accesa lite scoppiata in studio fra Armando Incarnato e Barbara De Santi. La dama e il cavaliere sono arrivati nuovamente ai ferri corti a motivo di alcune segnalazioni portate in studio dal napoletano sul conto di alcuni personaggi del parterre femminile. Questa volta, infatti, Armando ha puntato il dito non solo contro Barbara De Santi che, secondo lui si comporterebbe da spia, ma anche contro Gemma Galgani e Valentina Autiero, che a suo modo di vedere, percepirebbero del denaro da parte della redazione per rimanere nello show.

Anticipazioni Uomini e Donne over : Armando se ne va ma lancia gravi accuse su Gemma e Valentina

Le sue parole, ovviamente, hanno scatenato in studio un pandemonio in cui la De Santi ha sovrastato tutti raccontando al pubblico alcuni dettagli intimi sulla vita personale di Armando. Il racconto indelicato di Barbara ha spinto il napoletano ad abbandonare lo studio e a non farvi più ritorno per tutto il resto della registrazione.

Ida non sa se fidarsi di Riccardo

Oltre allo spazio dedicato a Barbara ed Armando, si è parlato anche del possibile ritorno di fiamma di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due ex più famosi del trono over, infatti, non hanno ancora deciso se tornare insieme o no: Ida, soprattutto, non si sentirebbe ancora pronta a fidarsi un'altra volta del pugliese. Riccardo, infatti, nel corso dell'ultima settimana, non sembra aver fatto nulla di concreto per riconquistare Ida, a parte qualche telefonata giornaliera. Durante la registrazione, ovviamente, è stato dedicato ampio spazio anche alla nuova frequentazione di Gemma Galgani con il cavaliere Mario, frequentazione che sembra procedere, al momento, nel migliore dei modi.

Continua anche la conoscenza fra Pasqualina e Antonio: la coppia ha trascorso un bellissimo week end e si sono trovati veramente bene l'uno in compagnia dell'altra. Infine, si è parlato anche del tormentato rapporto fra Pamela Barretta e Stefano: la loro storia d'amore si è interrotta bruscamente nella precedente registrazione a causa di alcuni messaggi compromettenti che l'uomo aveva inviato a Roberta Di Padua. Stefano vorrebbe tentare di riconquistare il cuore di Pamela: la dama, di contro, non intende tornare sui propri passi.