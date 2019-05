Mancano ancora un paio di mesi all'inizio delle registrazioni della seconda edizione Vip di Temptation Island, ma sono già tanti i Gossip che stanno trapelando sui personaggi che potrebbero comporre il cast del reality. Stando a quello che sostiene ''Oggi'' nel suo ultimo numero, ad animare le nuove puntate del format di Canale 5 potrebbero esserci due ragazzi che si sono innamorati all'Isola dei Famosi poco tempo fa. Stiamo parlando di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé che, da quando è finita la loro esperienza in Honduras, sono più affiatati ed uniti che mai.

Pubblicità

Pubblicità

Il fratello di Belen Rodriguez forse a Temptation Island Vip

Il settimanale ''Oggi'', nel suo numero uscito in questi giorni, ha dato un'interessante anticipazione su un programma molto amato dal pubblico. In una nota rubrica della rivista di gossip, infatti, si legge: "Fervono i preparativi per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Si mormora che tra i protagonisti ci sarà anche la coppia fumantina formata da Jeremias e Soleil".

Secondo quello che riporta il giornale, dunque, ci sarebbero delle trattative in corso per portare il bel Rodriguez e la neo fidanzata nel cast del reality in cui alcuni personaggi famosi mettono alla prova le loro relazioni vivendo per tre settimane in due villaggi diversi con ragazzi/e single.

Temptation Island Vip: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé potrebbero far parte del cast

Ricordiamo che il fratello di Belen e le Sorgé si sono conosciuti ed innamorati durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi: sin dal loro sbarco in Honduras, infatti, i due hanno palesato il reciproco interesse, arrivando a scambiarsi roventi effusioni davanti alle telecamere.

Da quando il format sulla sopravvivenza è finito, i piccioncini sembra siano diventati inseparabili: di recente, infatti, tutti i siti hanno raccontato di una romantica vacanza che Jeremias e Soleil si sono concessi ad Ibiza tra un impegno di lavoro e l'altro.

Pubblicità

Temptation: Francesco Monte dice no, Chiofalo in forse

Le altre coppie che i settimanali hanno accostato alla seconda edizione Vip di Temptation Island, sono quelle formate da: Francesco Monte e Giulia Salemi (che hanno smentito sui social network una loro eventuale partecipazione), Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi.

A proposito di questi ultimi due, fino ad oggi non c'è stata nessuna dichiarazione da parte di almeno uno di loro che potesse mettere a tacere le voci che li vorrebbero in procinto di entrare a far parte del cast del reality di Canale 5.

Ricordiamo che prima della versione del format dedicata alle coppie di personaggi famosi (in onda ad ottobre con un conduttore ancora da svelare), a luglio sarò trasmessa quella "Nip", ovvero quella in cui la gente comune decide di mettere alla prova il sentimento che li unisce da tempo (il presentatore sarà il riconfermato Filippo Bisciglia).