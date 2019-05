Appuntamento con le anticipazioni della soap americana Beautiful, in particolare con ciò che accadrà dal 12 al 18 maggio prossimi. La telenovela, in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13:40, vedrà nel corso della prossima settimana sorprendenti novità riguardanti in particolare Steffy e il suo rapporto con Bill Spencer. La giovane Forrester, dopo aver scoperto Liam e Hope insieme, deciderà di troncare una volta per tutte la relazione con il padre di sua figlia e troverà conforto tra le braccia di Bill.

Beautiful, spoiler al 18 maggio: Steffy accetta di sposare Bill

Una proposta sconvolgente attende i fan di Beautiful nel corso dei prossimi appuntamenti, che vedranno come Steffy accetterà di diventare la moglie di Bill in cambio delle quote azionarie della Forrester Creations. Il matrimonio però, per volere della giovane non verrà celebrato subito ma posticipato a data da definire. Un vero e proprio patto tra i due insomma.

Beautiful spoiler al 18 maggio: Steffy accetta di sposare Bill ma non subito

Steffy, sconvolta dopo aver assistito al momento di passione tra Liam e Hope, è convinta che i due avessero una relazione già da tempo e che l'abbiano quindi sempre presa in giro.

Pubblicità

In lacrime, si recherà da Bill, l'unico uomo che, a dispetto di tutto, l'ha sempre apprezzata. Dopo un lungo sfogo, conoscendo i sentimenti che il magnate prova per lei, la Forrester gli farà una proposta che lascerà i fan di Beautiful senza parole: Steffy accetterà di sposarlo in cambio delle sue quote della Forrester Creations, in modo che i Forrester possano tornare in pieno possesso dell'azienda di famiglia. Inutile dire che Bill accetterà di stipulare il patto con la giovane, anche se la ragazza deciderà di non sposarsi subito, rimandando la data del matrimonio.

Beautiful anticipazioni: la decisione di Steffy lascia tutti senza parole

Mentre Brooke e Ridge litigherano a causa delle loro figlie, Liam capirà che Steffy è legata al padre Bill dopo aver notato che la madre di sua figlia porta al collo il ciondolo degli Spencer: capirà quindi che tra di loro è realmente finita. Il giovane Spencer, convinto ora più che mai che Steffy e Bill siano fatti l'uno per l'altra, deciderà di trovare consolazione tra le braccia di Hope che, ricordiamo, è in dolce attesa del suo secondogenito.

Pubblicità

Ridge invece, venuto a sapere della sconcertante decisione della figlia, cercherà in tutte le maniere di farle cambiare idea, perché non vuole che Steffy cada nelle grinfie di Bill. Il suo acerrimo nemico sembra averla vinta anche questa volta, anche perchè Steffy sembra irremovibile e non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi.

Questo e molto altro negli episodi di Beautiful in onda su canale 5 dal 12 al 18 maggio 2019. Ricordiamo che l'appuntamento domenicale andrà in onda a partire dalle 14:00 e sino alle 14:30, subito prima della doppia puntata di Una Vita.