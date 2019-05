Successivamente alla messa in onda della quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, la Serie TV fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin, la rete televisiva HBO ha condiviso un video promo della 8x05, la penultima puntata di cui ancora non è noto il titolo. Però siamo andati ad analizzare nel dettaglio il trailer ufficiale ed abbiamo scovato diversi dettagli molto interessanti.

Game of Thrones 8x05: il trailer nel dettaglio

In primis, c'è da dire che a dirigere il penultimo episodio sarà Miguel Sapochnik che ha già diretto l'episodio della "Battaglia dei bastardi" e "The long Night".

Ritornando al trailer, possiamo notare che nei 49 secondi di video veniamo catapultali alle porte di Approdo del Re. E possiamo notare entrambi gli eserciti pronti alla battaglia e Daenerys Targaryen e Cersei Lannister allo scontro finale, visto e considerato che hanno ormai scoperto le proprie carte.

Pubblicità

Nelle prime immagini possiamo notare che siamo a Roccia del Drago covo della famiglia Targaryen, Tyrion cammina verso la Madre dei draghi e dopo aver superato la testa scolpita del drago è faccia a faccia alla sua regina. Indossa ancora la spilla di Primo cavaliere e quindi resta ancora uno dei seguaci più fedeli di Daenerys.

Poi ci spostiamo a Cersei che guarda dall'altro di Approdo del Re e come sempre a guardargli le spalle c'è la Montagna e si intravede anche il suo primo cavaliere, Qyburn.

Invece, al di fuori delle mure di Approdo del Re, ci sono Jon Snow, Ser Davos e Tyrion che osservano entrambi gli eserciti schierati. Dal video possiamo notare che la Compagnia dorata è perfettamente schierata a difesa delle mura della fortezza. Possiamo notare un Jon Snow alias Aegon Targaryen molto perplesso alla vista di quell'immenso esercito di mercenari.

La guerra è imminente, Drogon potrebbe scagliarsi contro Euron

Intanto, ci sono decine di navi ferma alla baia di Approdo del Re, sono di Euron Greyjoy che possiamo vedere che guarda verso l'alto dalla sua nave ammiraglia.

Pubblicità

Intanto, la regina dei draghi in un immagine successiva del trailer, siede sul trono di Roccia del Drago e con lei sono presenti due persone. Uno sembra Tyrion e l'altro potrebbe essere Verme Grigio.

Il trailer prosegue e vediamo un Tyrion che ha uno sguardo dramattico e sembrerebbe non indossare più la spilla del primo cavaliere. Intanto, possiamo notare Verme Grigio che è appostato con gli Immacolati rimasti, intenzionato a vendicare la morte della sua adorata Missandei.

Pubblicità

Ma sicuramente l'immagine più chiacchierata dell'intero trailer è un immagine leggermente oscurata in cui si intravede la sagoma di un drago. Sembrerebbe Drogon, resta da capire quale sia la sua direzione. Intanto, Euron guarda verso il sole, di sottofondo sentiamo il ruggito di un drago, è possibile che Drogon è pronto a scagliarsi verso la flotta dell'amante di Cersei.