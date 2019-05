Giovedì 9 maggio si è conclusa la prima stagione della serie televisiva 'Mentre ero via' che ha visto come protagonista l'attrice Vittoria Puccini. Il debutto di questa fiction è avvenuto alla fine del mese di marzo e gli autori hanno sottolineato il legame con il prodotto televisivo. Si è formata una coppia molto amata e apprezzata dal pubblico, quella composta da Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno: aspetti che potrebbero rappresentare validi presupposti per permettere la messa in onda della seconda stagione.

Però gli autori Ivan Cotroneo e Monica Rametta hanno parlato di una serie antologica che è partita con altre due fiction come 'Un'altra vita' e 'Sorelle': entrambe hanno ottenuto un successo rilevante, proseguito poi con 'Mentre ero via'. Il fatto che, però, si parli di serie antologica che sia sempre ripartita con un prodotto nuovo di zecca, potrebbe escludere a priori il rinnovo di quest'ultima.

Per Davide Maggio 'il cerchio si è chiuso'

Di questo avviso è anche l'esperto di gossip e tv Davide Maggio che, sul suo blog, esclude che ci sia un seguito ed ha parlato di un 'cerchio che si è chiuso'.

Il motivo è quello che abbiamo anticipato. La serie antologica iniziata con due fiction e proseguita con questa è stata sempre caratterizzata da buoni ascolti, ma le prime due storie ad oggi non hanno avuto un seguito lasciando spazio ad altre trame, scenari e personaggi. Per questo motivo, e nonostante la vicenda di Monica abbia appassionato il pubblico Rai con una media di share del 22.16%, è improbabile che venga messa in produzione una seconda stagione.

Il legame e le differenze tra le fiction

Le tre fiction facenti parte della serie hanno degli elementi in comune, ma nel complesso sono molto differenti come dimostrato dalle ambientazioni e dai protagonisti. Può risultare evidente la possibilità di continuare con una nuova fiction basata su un personaggio femminile alle prese con una rinascita. Tale scelta sarebbe giustificabile facendo notare di essere una conseguenza di quanto già avvenuto con le fiction precedenti a Mentre ero via.

Al di là di questa ipotesi, c'è comunque un vasto pubblico che vorrebbe vedere un seguito di quest'ultima e, oltre ad averla premiata con gli ascolti, ha espresso questo parere sui social.

Un livello di ascolti importante

Il terzo successo consecutivo dimostra il talento di una coppia come quella formata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, divenuti una garanzia per la Rai. Non si può mettere in secondo piano il fatto che la fiction ha avuto la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo mantenendo un livello di share pari al 22,16%.

La maggior parte degli spettatori hanno fatto notare la preferenza dello streaming nel seguire ogni appuntamento della fiction con Vittoria Puccini. La Rai potrebbe dunque decidere di venire incontro alla richiesta dei tanti fan che seguono il prodotto televisivo? Una situazione simile è già avvenuta in questa stagione con la riconferma della soap opera 'Il paradiso delle signore' anche ne, nello specifico, si tratta di un prodotto di diversa tipologia.