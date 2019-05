La stagione 2018/2019 di Uomini e donne sta per concludersi con il botto: la redazione, infatti, ha deciso di non registrare più nessuna puntata del Trono Classico per un motivo molto importante. Come ha anticipato Raffaella Mannoia ieri sera, le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià saranno fatte in diretta: dal 29 al 31 maggio probabilmente, dunque, il pubblico assisterà alle decisioni finali del tre tronisti dal vivo, senza che qualche spoiler della rete possa rovinare l'effetto sorpresa assolutamente inedito per questa formula del programma.

Pubblicità

Pubblicità

Raffaella Mannoia annuncia: 'Le scelte di U&D saranno in diretta'

Per il finale di stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha preparato una bella sorpresa per il suo pubblico: a differenza di quello che è accaduto negli ultimi anni, le scelte dei tronisti attualmente in carica non saranno registrate. Nonostante Mediaset abbia deciso di non bissare l'esperienza delle puntate serali, con annessa festa di fidanzamento nel castello, la conduttrice del dating-show ha trovato il modo per tenere alta l'attenzione dei telespettatori sul momento più importante dell'anno.

Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià sceglieranno dal vivo: la novità di U&D.

Terminati i weekend in villa con i loro corteggiatori, i protagonisti del Trono Classico saranno chiamati a prendere una decisione nel corso degli ultimi tre appuntamenti con questa edizione di U&D. Secondo indiscrezioni da mercoledì 29 a venerdì 31 maggio, dunque, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti dovrebbero scegliere la persona che ha conquistato il loro cuore dopo mesi di conoscenza e corteggiamento.

Ad annunciare il ritorno alla diretta del programma di Canale 5 è stata Raffaella Mennoia in alcuni video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Pubblicità

Per fare chiarezza sui tanti Gossip che stavano circolando in questi giorni su come e quando sarebbero stata registrate le ultime puntate dei "giovani", la redattrice ha rivelato che la trasmissione torna alle origini, mandando in onda le scelte dei tronisti dal vivo.

Grande attesa per le scelte dei tronisti di U&D

Dopo aver avuto la conferma che le scelte degli attuali protagonisti del Trono Classico saranno fatte in diretta, i fan di Uomini e Donne si stanno domandando come andranno a finire i percorsi dei tronisti.

Tra una settimana esatta, infatti, scopriremo chi sarà il primo a prendere la sua decisione finale dal vivo su Canale 5: voci di corridoio, sostengono che potrebbe essere Andrea Zelletta il protagonista della puntata del 29 maggio. Chi la spunterà tra Klaudia e Natalia? Secondo gli scommettitori, la bella Paragoni potrebbe avere la meglio sulla rivale.

Giulia Cavaglià, invece, è fortemente indecisa tra Giulio Raselli e Manuel Galiano: per il primo ha una grande attrazione fisica, con il secondo ha costruito un rapporto più mentale.

Pubblicità

Angela Nasti, infine, è contesa tra Alessio e Luca; chi segue con affetto la trasmissione Mediaset, però, ha pochi dubbi su chi sarà la scelta finale della napoletana: il bel Daffrè.