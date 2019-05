Anticipazioni Uomini e Donne: le scelte dei tronisti saranno in diretta su Canale 5.

La notizia che ha appena dato Raffaella Mennoia su Instagram, ha reso felicissimi i fan di Uomini e donne: dopo anni di anticipazioni e nessun effetto sorpresa a causa delle puntate registrate, i telespettatori presto assisteranno alle scelte degli attuali tronisti in diretta.

La redattrice del dating-show, infatti, ha usato i social network per chiarire che Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià concluderanno il loro percorso nel Trono Classico in tre puntate che saranno trasmesse dal vivo su Canale 5.

Uomini e Donne torna in diretta il 29-30-31 maggio

A poche ore dalla diffusione della notizia secondo la quale l'ultima registrazione stagionale di Uomini e Donne sarebbe stata rinviata a fine maggio, Raffaella Mennoia ha deciso di usare il suo profilo Instagram per dare un'importante anticipazione ai fan del programma: "Volevo dirvi che le scelte saranno fatte tutte in diretta, come ai vecchi tempi.

Quindi no spoiler, ve le vedrete in diretta", con queste parole la redattrice del dating-show Mediaset ha annunciato la grande novità che riguarda i tre protagonisti del Trono Classico.

Se fino a pochi minuti fa si pensava che le decisioni finali di Andrea, Angela e Giulia sarebbero avvenute in puntate registrate tra il 29 e il 31 maggio, ora sappiamo che Maria De Filippi ha deciso di spiazzare ancora una volta il suo pubblico trasmettendo la conclusione del percorso dei tre ragazzi dal vivo.

Nonostante siano stati cancellati gli appuntamenti serali di U&D, e di conseguenze le feste di fidanzamento nel castello, i telespettatori non avranno alcuna anticipazione sulle nuove coppie che si formeranno.

Il fatto che le scelte di Zelletta, Nasti e Cavaglià avverranno contemporaneamente alla messa in onda, significa che nessuno potrà sapere prima di quel momento come è andata a finire.

Grande attesa per le nuove coppie di U&D

Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, dunque, comunicheranno ai corteggiatori la loro decisione finale tra il 29 e il 31 maggio: come aveva anticipato "Vicolo delle News", Uomini e Donne dedicherà una puntata ad ogni tronista attualmente in carica.

Il tarantino dovrà scegliere una tra Natalia e Klaudia, la napoletana tra Alessio e Luca, la torinese tra Manuel e Giulio.

Il fatto che non ci sarà nessuna registrazione prima della messa in onda della scelta, significa che il pubblico scoprirà soltanto guardando il programma su Canale 5 quali coppie si sono formate oppure se uno dei corteggiatori ha detto "no" all'eventualità di fidanzarsi con il tronista di turno.

Il ritorno di U&D alla diretta, è una vera e propria sorpresa per i fan: nessuno, infatti, aveva mai ipotizzato che il dating-show salutasse prima della pausa estiva con ben tre appuntamenti live interamente dedicati alle scelte dei protagonisti del Trono Classico.