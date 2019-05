L'estate è ormai alle porte e con essa anche gli abituali stop nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Ogni anno Uomini e donne si ferma a fine maggio o inizio giugno, ritornando nella rete ammiraglia Mediaset a inizio settembre. La stagione 2018-19 manterrà tale tradizione e il termine stimato (al momento non è stata data una conferma ufficiale) dovrebbe essere il 31 maggio, con l'ultima scelta del Trono Classico.

Ma se in merito ai giovani tronisti resta ancora qualche perplessità su tempistiche e dirette, non si può dire la stessa cosa per il Trono Over: ieri 21 maggio è stata effettuata l'ultima registrazione della stagione, durante la quale sono accaduti nuovi litigi ma anche delle buone notizie.

Uomini e donne anticipazioni: Ida e Riccardo al capolinea

La registrazione effettuata ieri 21 maggio agli studi Elios di Roma ha concluso la stagione di Uomini e donne senza grandi colpi di scena.

Anticipazioni Uomini e donne: si è tenuta l'ultima registrazione del Trono Over

Nell'appuntamento che andrà in onda la prossima settimana su Canale 5, Gemma ha confermato la buona opinione per Mario, con il quale ha anche scambiato un bacio a stampo. La coppia ha promesso di ritrovarsi sotto la Mole Antonelliana per un nuovo appuntamento romantico durante il quale potrebbe scoccare il bacio appassionato. La loro frequentazione potrebbe dunque continuare anche durante l'estate. Buone notizie riguardano anche Salvio e Luisa che, dopo il rifiuto di lui avvenuto nella precedente registrazione, ha trovato il chiarimento.

Il cavaliere ha dichiarato di non voler perdere la dama, scambiando con lei un bacio appassionato e ballando al centro dello studio. Non si può parlare di buone notizie per quanto riguarda Ida e Riccardo: lei ha raccontato che il tanto atteso incontro non c'è stato, dopodiché ha restituito il braccialetto all'ex fidanzato. Lui, successivamente, ha ammesso di non essere davvero innamorato.

Le date delle scelte del Trono Classico

Se il Trono Over di Uomini e donne ha già chiuso i battenti con la registrazione effettuata il 21 maggio, e in onda la prossima settimana su Canale 5, diversi dubbi restano ancora per quanto riguarda il Trono Classico.

Raffaella Mennoia ha annunciato su Instagram che le scelte andranno in onda in diretta dagli studi Elios di Roma, senza però dare ulteriori conferme sulle date previste per l'epilogo della stagione. Le date plausibili restano, comunque, quelle del 29-30-31 maggio che dovrebbero anche mettere la parola fine, per quest'anno, al dating show. Ognuna delle tre puntate dovrebbe essere dedicata ad un tronista, partendo dal weekend in villa, e spostandosi poi sulla decisione finale di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti.