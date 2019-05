Dopo aver anticipato che l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne era fissata per lunedì 27 maggio, "Vicolo delle News" ha aggiornato i suoi lettori su un cambiamento dei piani stabilito dalla redazione. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti avverranno in tre puntate differenti, registrate tra il 29 e il 31 maggio.

Non si sa ancora se le decisioni finali dei protagonisti del Trono Classico saranno mandate in onda separatamente oppure se saranno accorpate in un'unico appuntamento prima della fine della stagione.

Le scelte di Andrea, Giulia e Angela slittano a fine maggio

A circa una settimana dalla conclusione del percorso degli attuali tronisti di Uomini e donne, è arrivata la notizia di un piccolo slittamento che c'è stato: "Vicolo delle News", infatti, sostiene che le scelte di Andrea, Giulia e Angela non saranno registrate lunedì 27 maggio come da loro stessi preannunciato, ma qualche giorno dopo.

Anticipazioni U&D: le scelte di Andrea, Giulia e Angela registrate in tre giorni diversi.

La redazione del dating-show, infatti, avrebbe deciso di occuparsi ogni giorno di un tronista diverso: dal 29 al 31 maggio, dunque, dovrebbero essere comunicate le decisioni finali di Zelletta, Nasti e Cavaglià ai loro corteggiatori.

Ancora non è chiaro se le tre puntate che saranno registrate la prossima settimana verranno mandate in onda separatamente oppure una dopo l'altra: non conoscendo la data in cui si concluderà la stagione di U&D, infatti, si può ipotizzare sia che il programma possa finire i primi di giugno sia che le scelte dei protagonisti del Trono Classico siano trasmesse in Tv a pochissime ore dal momento in cui sono avvenute.

Un altro dubbio che i telespettatori hanno, riguarda la presenza o meno del pubblico in studio durante i fidanzamenti dei tronisti: dato per scontato che Andrea, Angela e Giulia sceglieranno nella formula classica della trasmissione, è possibile che gli addetti ai lavori facciano il tutto a "porte chiuse" per evitare la diffusione in rete di anticipazioni sulle coppie che si formeranno.

I pronostici del pubblico sulle nuove coppie di U&D

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulle puntate di Uomini e Donne dedicate alle scelte dei tre tronisti, riportiamo l'indiscrezione secondo la quale Andrea Zelletta dovrebbe essere il primo a comunicare alle corteggiatrici la sua decisione finale.

Com'è noto, infatti, il tarantino ha già registrato il weekend in villa con Klaudia e Natalia, perciò ora è in attesa di rivederle in studio per dire loro chi ha conquistato il suo cuore: secondo la maggior parte dei telespettatori, a spuntarla alla fine sarà la bella Paragoni.

Sui fine settimana in villa di Giulia e Angela, invece, ancora si è saputo nulla, ma gran parte dei fan del Trono Classico sono certi che la Cavaglià preferirà Giulio a Manuel, mentre la Nasti si fidanzerà con Luca e non con Alessio.

Questi pronostici saranno rispettati?