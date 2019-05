Questa sera andrà in onda la decima puntata di Live-Non è la D'Urso alle 21:25 su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, tanti gli ospiti e gli argomenti che saranno trattati in puntata ma l'argomento principale sarà l'intervista esclusiva ad Eliana Michellazzo. Nei giorni scorsi non solo ha confessato che Mark Caltagirone non esiste ma ha anche aggiunto che anche lei è stata fidanzata per anni con un ragazzo che non esiste.

Il caso di Pamela Prati e del suo presunto compagno Mark Caltagirone da mesi ha appassionato il pubblico italiano, la show-girl sarda aveva infatti dichiarato, nel dicembre 2018 a Domenica Live, di essere fidanzata e di volersi sposare con Mark Caltagirone, prima il matrimonio è stato annunciato ad aprile, poi spostato per l'8 maggio. Nel corso dei mesi però molti hanno messo in dubbio l'esistenza di Mark Caltagirone per una serie di motivi, sia perché la Prati non ha mai fornito nemmeno una foto dell'uomo, sia perché ci sono testimonianze, soprattutto quella di Georgette Polizzi, sulla non esistenza dell'uomo.

Dichiarazioni di Eliana Michelazzo

La svolta nella vicenda è avvenuta pochi giorni con la confessione di una delle due agenti della Prati, Eliana Michelazzo, la donna in un intervista esclusiva che andrà in onda questa sera a Live-Non è la D'Urso, ha dichiarato di sospettare dell'inesistenza dell'uomo. Nello specifico la donna ha affermato di aver mentito in tv, di non aver mai incontrato Mark Caltagirone, di averlo visto solo in un video di pochi secondi in cui era in auto con la sua socia Pamela Pericciolo e soprattutto che la voce dell'uomo nel video era diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma di Barbara D'Urso, concludendo con: "A questo punto credo non esista".

Eliana svela anche altri sconvolgenti retroscena che riguardano la sua vita privata: "Da 10 anni ho un fidanzato fantasma" e continua spiegando come lei sia stata la prima vittima di questo sistema, di stare per 10 anni con un certo Simone Coppi, che le mandava foto, messaggi, addirittura un anello e di cui lei si è persino tatuata il nome, ma anche Coppi non esiste.

La Michelazzo ha concluso dicendo di aver paura dopo la sua confessione e di voler andare all'estero, in un convento o al Grande Fratello 16 .

Barbara D'Urso lunedì durante la puntata del Grande Fratello ha escluso la sua possibile partecipazione al reality ma ha invece anticipato che l'intervista integrale sarà sconvolgente e si spiegherà come si sono svolti i fatti, la conduttrice ha infine svelato che anche lei ha avuto un fidanzato fantasma di nome Coppi invitando a seguire la puntata per capire meglio la situazione. Non ci sono altre anticipazioni sulla puntata di questa sera che avrà un durata più breve delle altre fino, alle 23,35, per via delle elezioni.

Pamela Prati si dissocia dalle sue agenti

Secondo il settimanale Oggi Eliana Michelazzo avrebbe interrotto i rapporti sia con Pamela Perricciolo sia con Pamela Prati, quest'ultima in lungo post su Istagram ha dichiarato di come si sfrutti la sua vicenda per fare ascolti, ma che lei non è assolutamente plagiata o incapace di intendere e di volere, anzi che bisogna stare attenti con le parole. Ha denunciato un falso un profilo di Mark Caltagirone ed ha interrotto i rapporti con l'agenzia di Eliana e Pamela, e per risolvere la situazione si è rivolta ad un avvocato Irene Della Rocca.