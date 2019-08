Raffaella Mennoia, storica redattrice di Uomini e donne e braccio destro di Maria De Filippi, è finita nell'occhio del ciclone sui social. La Mennoia si è scagliata contro una utente del web affermando ''ti meno forte'' e rincarando la dose con uno ''str... cattiva''. Dopo le polemiche che hanno coinvolto Raffaella e l'intera redazione del programma, innescate dall'alterco verbale con Teresa Cilia, sembra non vi sia più pace per la Mennoia.

Quest'ultima è reduce da una piccola parentesi silenziosa sui social, dovuta semplicemente, a detta della stessa redattrice, a un periodo di profonda riflessione in merito a quanto sta accadendo in questi giorni. Prima dello scambio di battute al vetriolo con l'utente del web, infatti, Raffaella è stata accusata di non aver tenuto un comportamento corretto e lineare sul lavoro. In poche parole, la Mennoia sarebbe stata al corrente del fatto che alcuni tronisti, in realtà, fossero fidanzati durante il loro percorso televisivo alla corte di Maria De Filippi. Il polverone non si è arrestato e ha coinvolto altri vip, scesi in campo per difendere la redattrice.

Raffaella sui social: 'Ti potesse venire un decimo di quello che passo io'

La Mennoia, probabilmente già esasperata dalla vicenda che l'ha messa al centro dell'attenzione mediatica, avrebbe mal digerito un insulto. Da qui la reazione contro una utente alla quale la redattrice ha fatto notare che, qualora le chiudessero il profilo, rimarrebbe senza lavoro, a differenza di lei che, appunto, lavora da anni nella redazione di Uomini e Donne.

Inoltre, Raffaella, ormai in preda all'ira, ha scritto: ''Ti potesse venire un decimo di quello che passo io'', una maledizione che non ammette repliche. Non è la prima volta che un personaggio dello spettacolo si trova a dover fare i conti, via social, con i cosiddetti 'leoni da tastiera' che non si fanno scrupolo di infangare e offendere personaggi più o meno noti della tv. Nel frattempo Raffaella Mennoia ha minacciato di adire vie legali contro gli autori delle offese gratuite a lei indirizzate.

La donna ha dimostrato di non aver intenzione di sorvolare su alcun tipo di insinuazione abietta o insulto a lei diretti, in particolare mediante l'utilizzo dei social. Va sottolineato che il braccio destro della moglie di Maurizio Costanzo è stata difesa, in diverse occasioni, da alcuni suoi colleghi, come il ballerino e opinionista Gianni Sperti che la conosce da anni e la stima sia come persona che come redattrice.

A settembre, la Mennoia sarà impegnata, assieme ai suoi colleghi, nella nuova edizione del fortunato e atteso programma di Canale Cinque, per cui dovrà lasciarsi alle spalle questo momento di amarezza.