Francesca De André, ormai uscita dalla casa del Grande Fratello, continua a far parlare di sé. Ospite a Live-Non è la D'Urso, assieme al nuovo amore Gennaro, la ragazza ha partecipato al gioco delle sfere, sottoponendosi a domande scomode da parte degli 'sferati'. Francesca si è mostrata sorpresa quando ha intuito, dalle parole pronunciate da Barbara D'Urso che dietro una delle sfere potesse esserci Giorgio Tambellini, il suo ex ragazzo. Durante l'esperienza vissuta al Grande Fratello, la giovane ha appreso la notizia di un presunto tradimento da parte di Giorgio, episodio trattato dalla conduttrice con molta delicatezza.

La D'Urso ha messo al corrente Francesca dell'esistenza di alcuni audio molto spinti che presumibilmente avrebbero avallato l'ipotesi del tradimento da parte di Tambellini. La conduttrice ha preferito non far sentire l'audio alla ragazza che però, nel corso della puntata di Live, ha dichiarato di aver sentito, una volta terminato il reality. La De André ha svelato che il suo ex fidanzato si sarebbe fatto fare un 'servizietto' da una 'principessa', alludendo ad un ipotetico rapporto orale. Di rimando, Giorgio ha criticato il comportamento della sua ex all'interno della casa del Grande Fratello.

Francesca De André e il suo ex ragazzo Giorgio Tambellini

Giorgio, ex fidanzato della De André, l'ha spiazzata con il suo comportamento

Il dialogo tra Francesca De André e Giorgio Tambellini è andato avanti per un po' a Live-Non è la D'Urso dove la donna ha colto l'occasione per chiedere al toscano perché, dopo il presunto tradimento, sia andato da lei, nella casa del Gf, senza dire nulla. Giorgio ha risposto: 'Sono venuto a trovarti', spazzando la De André e suscitando l'ilarità del pubblico. Il toscano ha sorpreso tutti, persino La conduttrice Barbara D'Urso, per aver pigiato il tasto verde che presuppone che sia a favore della De André e non quello rosso che preannuncia un'eventuale critica.

Anche in merito a ciò il giovane si è espresso in modo imprevedibile: 'Ho pigiato il verde perché non mi piace il rosso'.

Francesca ha poi accennato ad alcuni problemi del suo ex fidanzato, dicendogli: 'Sei fuori come un balcone'. Barbara D'Urso ha redarguito la ragazza, dicendole di sorvolare sui presunti problemi del suo ex. Quest'ultimo, di rimando, ha rilanciato dicendo che la De André, dopo aver bevuto nella casa del Gf, dunque davanti alle telecamere, ha baciato una donna.

Ora Francesca è felicemente fidanzata con Gennaro Lillio, conosciuto proprio grazie al reality. Il giovane napetano ha conquistato la De André standole vicino nei momenti di sconforto della ragazza, dopo aver appreso la notizia del presunto tradimento di Giorgio Tambellini. A Live-Non è la D'Urso la giovane ha chiarito di non voler tornare più con il suo ex fidanzato.