Il royal baby Sussex di Meghan Markle ed Harry si potrebbe chiamare Allegra o Diana se femmina, oppure Arthur o Albert se fosse maschio. Il toto-nome per il figlio o la figlia dei duchi di Sussex entra nel vivo dal momento che il travaglio di Meghan Markle potrebbe essere già iniziato.

Allegra o Diana se royal baby Sussex sarà femmina

La cerchia dei nomi possibili per il royal baby figlio di Meghan ed Harry si restringe sempre più, mentre la gravidanza della duchessa è agli sgoccioli. La presenza di ambulanze nei pressi del Frogmore Cottage, residenza dei duchi di Sussex, e la no-fly-zone sulle loro teste, sarebbero due chiari indizi del parto imminente.

Proprio in queste ultime ore, inoltre, la Regina Elisabetta II avrebbe fatto visita a Meghan Markle. Secondo alcuni sarebbe segno del parto forse già avvenuto. I rumors, intanto, si dividono sul sesso del nascituro. Secondo fonti vicine a palazzo, Meghan aspetterebbe una femminuccia, altri invece scommettono su un maschietto senza alcuna ombra di dubbio. In caso Meghan Markle e il principe Harry avessero una bambina, la rosa dei nomi è ricca di petali.

Tra i favoriti c'è l'immortale Diana che richiama il ricordo di Lady D, principessa del popolo e principessa triste per antonomasia.

Il destino, però, potrebbe ora presentare il conto alla Casa reale britannica. Tra i nomi favoriti ce n'è anche un altro di origine italiana e dal chiaro buon auspicio: Allegra. Nome particolarmente caro a Lady D, tanto che, se avesse avuto una figlia, la avrebbe chiamata proprio con questo nome. E chissà che Harry e Meghan non scelgano di accoppiare i due nomi per la loro piccola principessa.

Tra i favoriti, anche il dolce e raffinato Grace, che ricorda la compianta principessa americana di Monaco, Grace Kelly.

Tra gli altri favoriti ci sarebbe Elizabeth oppure Alice. Ma il vero super favorito potrebbe essere un nome nuovo per il sound anglosassone: un nome di origine africana. Arjana, per esempio, significa "paradiso", mentre Bahati significa "fortuna", Eshe ha il significato di "vita", Furaha significa "gioia", Lesedi significa "luce". Uno di questi nomi potrebbe essere il secondo nome del royal baby Sussex in caso di una bimba.

Albert o Arthur se arriverà un maschietto

Se invece ci fosse un fiocco azzurro in casa Sussex, la lista dei nomi sarebbe più contenuta.

Tra i grandi classici della famiglia reale inglese ci sono Arthur che arriva direttamente dall'epica anglosassone, poi il classico James e il germanico Albert. Quest'ultimo è un nome caro agli inglesi e i duchi di Sussex potrebbero sceglierlo comunque, come secondo o terzo nome del loro royal baby.