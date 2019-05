La telenovela Una vita non andrà in pausa oggi 1° maggio in occasione della 'Festa dei lavoratori'. Proprio come già accaduto il 25 aprile, Mediaset ha deciso di proporre le vicende di Acacias 38, che saranno grandi protagoniste del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e donne, a sua volta confermato nel giorno di vacanza. L'occasione sarà perfetta per approfondire le conseguenze della dichiarazione di Jaime a Diego: quest'ultimo ha scoperto di essere vicino alla morte a causa dell'intossicazione da mercurio, ma non sarà intenzionato a non rivelare a Blanca la verità sulle sue condizioni di salute.

Dopo essersi confidato con Huertas, il ragazzo deciderà di condividere il suo segreto anche con Samuel, al quale chiederà un importante favore riguardante Blanca.

Una Vita oggi: cambia l'orario

I telespettatori di Una Vita potranno sorridere oggi 1 maggio grazie alla decisione di Mediaset di trasmettere la serie iberica anche nel giorno festivo. Sarà bene però tenere in considerazione la variazione di orario, conseguenza della sospensione di Beautiful. Come riporta la guida tv di Canale 5, il programma avrà inizio alle ore 13:35 circa e proseguirà fino alle ore 14:45, quando lascerà spazio a Uomini e donne.

Oltre alla cancellazione di Beautiful, questo pomeriggio anche Il Segreto e Pomeriggio Cinque non andranno in onda e saranno sostituiti dal film "Incompreso". Il daytime di Amici e del Grande Fratello 16 invece non subiranno alcuna variazione in merito all'orario.

Trame Una Vita: Diego chiede un favore a Samuel

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata odierna, Samuel seguirà i consigli di Ursula e si riavvicinerà a Diego dopo la scoperta di quest'ultimo in merito alle sue condizioni di salute.

A conferma del ritrovato affetto, Samuel parlerà bene del fratello anche davanti ai vicini ma il suo obiettivo sarà ben diverso da quanto tutti si aspetteranno. Nel frattempo, Diego continuerà a tenere il suo segreto con Blanca, la quale a sua volta comincerà a farsi delle domande sull'improvviso cambiamento nell'amato. Diego preferirà confrontarsi con Samuel in merito alla tragedia che lo colpirà e gli chiederà di occuparsi di Blanca quando lui sarà morto. Dopo avere appreso che Silvia e Arturo hanno cominciato a frequentarsi, Susana cercherà di mettere in guardia la donna sul comportamento del colonnello, ma le sue parole non avranno nessun esito degno di nota.

I progetti di Silvia saranno ben diversi. Huertas e Diego faranno a Ramon una proposta per sistemare una volta per tutte i beni in miniera, mentre Rosina apprenderà che alla Deliciosa vengono organizzate delle feste clandestine.