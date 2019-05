È tempo di verdetti in una stagione di Uomini e donne abbastanza altalenante, soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico. Gli ultimi tronisti non hanno convinto fino in fondo il pubblico da casa, che spesso ha pesantemente criticato il loro percorso affidandosi ai social network. Ma nonostante le perplessità, cresce l'attesa di conoscere le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta che in settimana concluderanno la loro avventura televisiva.

Per loro non ci sarà uno speciale serale, come accaduto a febbraio per Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan. Le loro decisioni andranno in onda di pomeriggio su Canale 5, nell'orario tradizionalmente dedicato al dating show, e saranno effettuate in diretta per evitare la fuoriuscita di informazioni. L'attesa dovrebbe durare ancora qualche giorno ovvero fino alla seconda parte della settimana.

Uomini e donne anticipazioni: Andrea potrebbe scegliere il 30 maggio

Ormai il conto alla rovescia è iniziato per le scelte dei tronisti Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta.

Anticipazioni Uomini e donne: le scelte dei tronisti si avvicinano

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News, per uno di loro la data sarebbe già certa. Andrea dovrebbe completare il suo percorso televisivo nella puntata in onda il 30 maggio su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Il tronista, che ha già registrato in villa, si troverà a scegliere tra le corteggiatrici che lo hanno maggiormente colpito, ovvero Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska. I favori della vigilia sono tutti orientati verso la prima, che Andrea aveva sottratto a Ivan Gonzalez, proprio durante la sua villa.

Nonostante i litigi che hanno caratterizzato le loro esterne, Zelletta non ha mai messo in discussione l'interesse per lei, notato anche dal pubblico da casa.

Scelte Giulia e Angela: le probabili date

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News, non ci sarebbero dubbi sulla data della scelta di Andrea Zelletta. Qualche perplessità riguarda invece la fine del percorso di Angela Nasti e Giulia Cavaglià.

L'ipotesi più accreditata riguarderebbe l'apertura con Giulia, la cui decisione dovrebbe andare in onda il 29 maggio, dato che è stata lei la prima ad andare nella villa insieme ai suoi corteggiatori. Angela dovrebbe scegliere il 31 maggio, anche se tali date potrebbero essere facilmente invertite. Per quanto riguarda i nomi dei ragazzi da loro preferiti, la Nasti sceglierà uno tra Luca e Alessio, anche se le ipotesi della vigilia conducono tutte verso il primo.

Più insicuro è l'epilogo di Giulia, il cui percorso è stato costellato da indecisioni tra i corteggiatori Manuel e Giulio.