Il 9 maggio su Rai 1 Mentre ero via si concluderà con la sesta ed ultima puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Durante il penultimo appuntamento, andato in onda giovedì 2 maggio, si sono scoperte dal cognato di Monica, Riccardo, delle verità che si ignoravano. Secondo quanto sostenuto dall'uomo, la protagonista non era un'alleata segreta dell'avvocato De Angelis, ma una sorta di 'spia' d'accordo con i fratelli Grossi. Una serie di casi di aborto, infatti, avevano indotto Marco ad indagare sull'industria farmaceutica e Monica faceva finta di essere un'alleata per scoprire le sue mosse e riferirle al marito e al cognato, tutto per salvare l'azienda ed evitare lo scandalo.

Vittoria Puccini interpreta Monica Grossi in Mentre ero via

Quello che è stato detto in puntata, però, potrebbe essere un depistaggio, un modo per influenzare la mente già fragile di Monica, che spesso non distingue ciò che è realmente accaduto dalla suggestione causata dal ricordo di un evento o del volto di qualcuno. La Rai, al momento, ha rilasciato anticipazioni vaghe, per non rovinare la sorpresa ai telespettatori. Una cosa è certa: Monica ricorderà tutto e capirà chi sono stati, fin dall'inizio, i suoi veri nemici. Per gli autori della serie la protagonista capirà i suoi errori e avrà la possibilità di rimediare.

Nell'ultima puntata di Mentre ero via un colpo di scena finale porterà a galla la verità

L'ultima puntata della fiction Mentre ero via sarà trasmessa su Rai 1 giovedì 9 maggio. Secondo le anticipazioni sul finale, la protagonista, Monica, interpretata da Vittoria Puccini, ricorderà all'improvviso ciò che è realmente accaduto, prima e durante la notte in cui sono morti il marito Gianluca e l'avvocato De Angelis. Non sarà facile per la donna distinguere i ricordi veri dai depistaggi, ma alla fine lo scenario diventerà chiarissimo, rivelandole ciò di cui è colpevole e in cosa, invece, è innocente.

Monica capirà che, fin dall'inizio, ciò che le sembrava vero, in realtà, era falso e si troverà costretta a scomporre e ricomporre il puzzle della verità. La cosa sconvolgene sarà scoprire chi le ha mentito sin dall'inizio, al punto tale che i ruoli di amici e nemici si capovolgeranno e, ancora una volta, gli equilibri verranno stravolti.

Gli autori di Mentre ero via parlano della fiction e del personaggio di Monica

Mentre ero via, come già sappiamo, è il terzo capitolo di una serie antologica iniziata nel 2014 con 'Un'altra vita' e proseguita nel 2017 con 'Sorelle'.

Per gli autori Monica Rametta e Ivan Cotroneo, il filo comune che lega le tre fiction è il la storia di una donna di oggi, che cerca di ricostruire se stessa dopo un evento traumatico e ha una seconda possibilità dopo gli errori del passato. Il personaggio di Monica è una donna che ha fatto degli errori, ma ha la possibilità di rimediare e di comprendere chi veramente vuole essere.