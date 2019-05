Nell'ultima settimana il talent show "Amici" di Maria De Filippi è stato al centro di numerosi dibattiti, in merito alla sfida proposta dal giudice speciale di questa edizione. Nella puntata della settimana scorsa dello show infatti l'eliminazione della ballerina Valentina - appartenente alla squadra blu - ha scatenato l'ira di Loredana Bertè, giudice speciale del programma. Da diverse settimane, quest'ultima si è mostrata fortemente vicina alla difesa e al supporto del vero talento, a causa di alcune eliminazioni da parte dei professori della scuola, che secondo la cantante si sono rivelate ingiuste e prive di senso.

Amici 2019, Mameli rimane in gara.

La proposta rivoluzionaria di Loredana Bertè

In seguito all'eliminazione della ballerina Valentina, La Bertè ha effettuato una proposta piuttosto insolita alla produzione: far rientrare la concorrente eliminata. Il giudice speciale ha richiesto che Valentina si scontrasse nuovamente con lo sfidante dei bianchi, Mameli, durante la puntata di sabato 4 maggio. La proposta è stata accettata dagli autori del programma, i quali hanno permesso alla ballerina di rientrare momentaneamente in gara e tornare dai suoi compagni di squadra. I professori della scuola, dopo essersi riuniti per discutere sulla questione, hanno accettato la proposta.

L'esito della sfida tra Mameli e Valentina

La puntata di sabato 4 maggio si è così aperta con la scontro diretto tra Valentina e Mameli. Il pubblico è stato chiamato a votare tramite televoto il suo artista preferito. Al termine di una serie di sfide il più votato è risultato Mameli, confermando così il verdetto stabilito dai professori, nella puntata precedente. Ma non è finita qui. I professori sono stati nuovamente chiamati a confermare o a cambiare il proprio voto, dopo aver valutato le prove eseguite durante la puntata.

Il giudizio degli insegnanti non è variato e ancora una volta Mameli è risultato vincitore, questa volta a tutti gli effetti. Prima di salutare Valentina, Loredana Bertè ha speso delle parole affettuose per la giovane ballerina. La cantante ha ribadito quando ammirasse il suo talento e ha ricordato che dopo l'ingiusta eliminazione di Ludovica Caniglia, avvenuta nella prima puntata dello show, non poteva più rimanere in silenzio. La Bertè ha inoltre invitato la ballerina a partecipare come Special guest, nel video del suo prossimo singolo che uscirà in estate.

La competizione è proseguita con la sfida tra gli altri concorrenti della scuola. La squadra blu è risultata la vincitrice di entrambe le manche, tuttavia nessuno dei concorrenti della squadra bianca ha dovuto abbandonare la gara. Infatti la prova finale tra il ballerino Umberto e il cantante Mameli è stata sospesa a causa di un'infiammazione al ginocchio, che non ha permesso al ballerino di continuare la competizione. Il duello sarà ripreso nella prossima puntata dello show.