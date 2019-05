Nella puntata del Grande Fratello 16 di ieri, 13 maggio, si è tornati a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Barbara d'Urso, infatti, ha chiamato in causa Edoardo Ercole che già era stato suo ospite a Domenica Live. Nel format domenicale di Canale 5, il figlio di Serena Grandi aveva riportato alcune dichiarazioni fatte in passato da Gianmarco Onestini.

Quest'ultimo gli avrebbe parlato di alcune avances ricevute da Michael Terlizzi in hotel, durante le riprese di Temptation Island. Per chiarire la questione, Ercole ieri sera è entrato nella Casa del Grande Fratello 16 dove ha avuto modo di parlare con l'amico Gianmarco. Ma la loro discussione, proseguita su Mediaset Extra durante la pausa pubblicitaria di Canale 5 , ha avuto un'evoluzione inattesa, che non è certo sfuggita ai telespettatori del Reality Show.

Grande Fratello 16: le dichiarazioni di Edoardo Ercole durante la pubblicità

Gianmarco nega che Michael sia omosessuale

Dopo il suo ingresso in casa, Edoardo ha confermato di avere ascoltato la confessione dell'amico Gianmarco che, a Cesenatico, gli avrebbe parlato delle avances di Michael. Nel loro faccia a faccia, però, Onestini ha negato senza esitazione ciò sia accaduto, sottolineando come Terlizzi sia per lui solo un caro amico. Gianmarco ha, quindi, aggiunto: 'Edoardo può dire quello che vuole ma i fatti non sono questi. Non metto in dubbio la sessualità di Michael e per me queste parole lasciano il tempo che trovano'.

La discussione si è, poi, spostata in studio. Qui Cristian Imparato ha ricordato come Gianmarco abbia preso in giro e sghignazzato alle spalle di Michael mentre aiutava l'amico a spalmare la crema.

La dichiarazione che sorprende il web

Se la sesta puntata del Grande Fratello 16 non ha riservato ulteriori sorprese in merito al confronto avvenuto tra Gianmarco e Edoardo, ai telespettatori non sono, però, sfuggite le sorprendenti affermazioni della coppia, pronunciate durante la pubblicità su Canale 5 e sentite solo da chi in quel momento era in collegamento con Mediaset Extra.

Qui, si è sentita in modo molto chiaro l'affermazione del figlio di Serena Grandi all'amico: 'Gianmarco guarda dove siamo, lo vedi dove siamo? Tu stai dicendo boiate! Vuoi veramente che tiro fuori il vero motivo per cui ci siamo visti a Cesenatico? Lo dico?'. Davanti ad una simile affermazione, Onestini è letteralmente sbiancato, senza aggiungere altro. Il Grande Fratello 16 ha, poi, chiesto ad Ercole di lasciare la Casa, senza dare la possibilità di spiegare i motivi di quel viaggio a Cesenatico.

Ed è proprio questo l'interrogativo del giorno dei telespettatori del Grande Fratello 16, che in gran numero riportano su Twitter e gli altri social le parole pronunciate durante la pubblicità. E sono in molti a chiedersi se alla fine, le ragioni siano da attribuire ad un presunto incontro romantico tra Gianmarco ed Edoardo.