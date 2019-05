Secondo le ultime indiscrezioni, il tronista Andrea Zelletta del Trono classico di Uomini e donne, il dating show di Mediaset, sarebbe stato visto in uno dei locali più alla moda di Milano insieme alla sua corteggiatrice Natalia Paragoni. Le cose cominciano a farsi davvero pericolose per il tronista di origini pugliesi, visto e considerato che si è fatto vedere fuori dal programma con una sua corteggiatrice, a pochi giorni dalla scelta ufficiale.

A riportare la notizia è stato il giornale online anticipazioni.tv su cui è scritto che i due ragazzi sono stati paparazzi all'Armani di Milano, uno dei locali più in della capitale della moda. Il problema è che ai tronisti è assolutamente vietato incontrarsi con le proprie corteggiatrici o sentirsi al di fuori del contesto televisivo e lontano dalle telecamere.

Klaudia potrebbe screditare Natalia dopo aver saputo la notizia

Ovviamente non è nemmeno da escludere che i due si siano incontrati casualmente nello stesso locale e che probabilmente sono stati paparazzati mentre si salutavano.

Uomini e donne: il tronista Andrea in un locale insieme alla corteggiatrice Natalia

Non a caso, non viene menzionato nessun riferimento ad atteggiamenti intimi o altro tra i due. Quindi, al momento le uniche notizie sono quelle che riportano che i due sarebbero stati visti insieme nel locale; la cosa non stupisce visto che entrambi i ragazzi conoscono le regole del gioco e nessuno dei due vuole essere eliminato dal programma di Canale 5. Però, sicuramente questa cosa potrebbe essere usata dall'altra corteggiatrice, Klaudia, come arma per screditare la sua rivale in amore. Infatti, non sarebbe nemmeno la prima segnalazione fatta dalla corteggiatrice di origini polacche alla redazione di Uomini e Donne.

Andrea ancora molto lontano dalla sua scelta

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Andrea Zelletta sia ancora molto lontano dalla sua scelta definitiva. Però il ragazzo sa bene che presto dovrà avere le idee chiare, in quanto le tempistiche non sono dalla sua parte perché manca sempre meno alla scelta definitiva di Uomini e Donne. Il tronista, però, viene ancora accusato dalle sue corteggiatrici di avere un atteggiamento molto incoerente rispetto al suo modo di agire.

In particolare, proprio Natalia ha più volte detto in televisione di essersi stancata dell'atteggiamento di Zelletta. Ma non è tutto, perché anche Klaudia ha perso la pazienza e potrebbe abbandonare il programma per la seconda volta. Intanto, riguardo alla questione dell'incontro tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, è probabile che la questione venga discussa durante la prossima puntata del people show di Mediaset davanti alla conduttrice romana Maria De Filippi.