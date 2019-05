Avengers: Endgame ha chiuso un cerchio mettendo la parola 'fine' ad alcune trame e spianando la strada a nuove storie per il Cinema e per la televisione. La terza fase del Marvel Cinematic Universe si concluderà con 'Spider-Man: Far from home', in uscita a luglio. La domanda è: cosa avverrà dopo la fine della Fase 3 che conclude la Saga dell'Infinito? I Marvel Studios e la Disney non si fermano, non vogliono nemmeno rallentare perché sono già al lavoro su diversi nuovi progetti come il film su Vedova Nera e quello sugli Eterni.

Le serie tv su Scarlet, Visione, Falcon, Il soldato d'Inverno e Loki su Disney+

Mettiamo per un attimo da parte i film per il grande schermo e spostiamo l'attenzione sulle serie tv. Il nuovo servizio streaming Disney+, che verrà lanciato a novembre 2019, ha annunciato la produzione di quattro miniserie dedicate a Wanda & Visione, Occhio di Falco, The Winter Soldier & Falcon e Loki. Vediamo come Endgame potrebbe influenzare i quattro show annunciati e confermati dalla Disney e quali indizi ci fanno pensare alle possibili trame.

Le miniserie incentrate su Occhio di Falco e sulla coppia Wanda & Visione

I prossimi progetti Marvel su cui Disney+ investirà riguardano alcuni personaggi del Marvel Cinematic Universe. Si parla di grandi investimenti per produrre storie coinvolgenti e intrecciate con l’universo cinematografico post Endgame. Fino ad ora le serie confermate sono state quelle dedicate a Occhio di Falco, Loki, Scarlet Witch (Wanda) & Visione, The Winter Soldier & Falcon.

I protagonisti saranno interpretati dagli stessi attori impegnati nei loro ruoli anche al cinema. Avengers: Endgame inciderà su ognuna delle quattro miniserie. Analizziamo in che modo ciò potrebbe accadere:

Occhio di Falco: inizialmente si era diffusa la notizia che nella serie Clint Barton/Hawkeye avrebbe allenato una giovane arciera destinata a prendere il suo posto. Il primo pensiero era andato a Kate Bishop che nei fumetti sostituisce Burton come l'eroina con l'arco.

Dopo Endgame possiamo dire che non sarà così. Nel film Clint allena la figlia Lila nell'uso di arco e frecce e la ragazza sembra particolarmente portata tanto che il padre la chiama Occhio di Falco.

Wanda & Visione: Wanda Maximoff (Scarlet Witch) è presente in Endgame solo nella battaglia finale e al funerale di Tony Stark mentre Visione è morto in Infinity War dopo essere stato privato della Gemma della Mente. Non è chiaro come tutto avverrà, ma sembra sia stata confermata la presenza dei due eroi negli anni '50.

Endgame e le serie su Falcon & The Winter Soldier e Loki

Le altre due Serie TV Marvel che saranno pubblicate sempre da Disney+ saranno, come già anticipato, incentrate sul duo Falcon & The Winter Soldier e Loki:

Falcon & The Winter Soldier: lo show televisivo potrebbe essere la conseguenza del passaggio del testimone da Captain America a Sam Wilson (Falcon) quando il primo gli ha ceduto lo scudo. Tenendo presente che Sam nei fumetti è stato Capitain America, così come il capo dei Vendicatori, ciò potrebbe influenzare prima la miniserie e poi, eventualmente, la formazione di un gruppo di supereroi post- Endgame, adesso che non ci sono più alcuni membri del team originario.

Loki: il fratellastro di Thor appare in Endgame quando gli Avengers tornano indietro nel tempo, a New York nel 2012 durante la battaglia contro i Chitauri. A causa di un errore Loki afferra il Tesseract e fugge creando una linea temporale alternativa. Dove sarà andato e cosa avrà fatto è un mistero che potrebbe essere risolto nella miniserie.