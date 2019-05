Domenica 12 maggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di New Amsterdam, la Serie TV americana incentrata sulla vita di Max Goodwin, un dottore malato di cancro. Negli episodi 13-14-15 tratti dalla prima stagione del medical drama americano, il protagonista sarà messo di fronte alle sue paure, mentre la vicedirettrice Sharpe si attaccherà ad una bambina abbandonata.

New Amsterdam: Bloom vittima di sensi di colpa

Le anticipazioni di New Amsterdam, riguardante la puntata in onda domenica 12 maggio su Canale 5, raccontano che nell'episodio 13 intitolato ''Depressione'', Max (Ryan Eggold) continuerà a lavorare per il bene dei degenti dell'ospedale, nonostante si sottoponga a cicli di chemioterapia che lo affaticheranno nel fisico.

New Amsterdam, anticipazioni 12 maggio: Max in crisi, Sharpe vuole adottare una bambina

Nel frattempo Reynolds effettuerà un intervento chirurgico costoso a scopo esplorativo, mentre Bloom affronterà la sua dipendenza dall'Adderall. Infatti confesserà al dottor Froome di essere perseguitata dai sensi di colpa nei confronti della madre e della sorella.

Anticipazioni New Amsterdam: Sharpe si affeziona ad una bambina abbandonata

Gli spoiler di New Amsterdam, incentrati sull'episodio 14 dal titolo "L'escluso", rivelano che la Candelario prenderà il posto della dottoressa Bloom come responsabile del pronto soccorso dell'ospedale americano.

Pubblicità

Qui stabilirà delle nuove regole. La dottoressa Sharpe (Freema Agyeman), invece, faticherà a staccarsi da una bambina, abbandonata dopo il parto in ospedale. Per tale ragione la vicedirettrice prenderà in considerazione la possibilità di adottarla, visto che non può diventare madre. Nel frattempo il dottor Panthaki si scoprirà che ha avuto due figlie da una precedente relazione, mentre Max aiuterà Peter Fulton a rimanere al suo posto di lavoro. Infine un paziente farà una particolare rivelazione a Iggy, mentre Reynolds compierà dei passi in avanti nella sfera personale dopo una brutta notizia.

Max ha paura di morire

Le anticipazioni di New Amsterdam, riguardante l'episodio 15 intitolato "Il Morto di Oz" in onda domenica in prima serata, svelano che Max cercherà di scherzare con i pazienti che come lui stanno facendo la chemioterapia, sebbene accusi una sorta di disagio, quando li sentirà scherzare sulla loro diagnosi. Il medico, infatti, temerà di non vedere il bambino che sta per nascere a causa della gravità della sua malattia. Dall'altro canto, il dottor Reynolds (Jocko Sims) avrà dei problemi a gestire una storia personale legata ad una paziente.

Pubblicità

Infine Iggy scoprirà una verità sulla figlia. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che è possibile rivedere questi episodi sulla piattaforma in streaming Mediaset Play subito dopo la messa in onda.