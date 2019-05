Un'altra puntata di transizione, la 8x04 (le nostre pagelle), di Game of Thrones, anche se neanche troppo, data la perdita di Rhaegal e di Missandei che, con tutto il rispetto per i caduti di Grande Inverno, nell'intrigata lotta per Il Trono di Spade hanno una valenza molto più importante per Daenerys. La madre dei draghi è parsa molto provata e con uno sguardo omicida, che fa presagire un utilizzo delle fiamme contro Cersei Lannister nel prossimo episodio.

Daenerys con gli occhi chiusi distrutta dal dolore

La HBO ha rilasciato un trailer in cui sono presenti degli spunti molto interessanti, da una Daenerys pensierosa fino ad Euron che scruta il cielo con sguardo seriamente preoccupato.

Non soltanto il trailer, però, visto che le nuove foto promozionali condivise da HBO contengono delle anticipazioni molto interessanti per quanto riguarda la 8x05 di Game of Thrones. Una delle protagoniste assolute è Daenerys Targaryen, che appare fragile come mai prima d'ora e con i capelli sciolti quasi in un atto ribelle, mentre è con gli occhi chiusi magari ripensando proprio al dolore della perdita di Missandei.

Proprio questa immagine lascia presagire che la madre dei draghi ancora non si sia abbandonata a una lucida follia, ma non si sa in che momento della puntata si dovrebbe assistere alla scena.

La possibile trama del prossimo episodio

A Roccia del Drago gli sguardi più carichi di tensione però sono quelli di Tyrion e Verme Grigio, con tutte le migliori ragioni: il primo non sa più che strategia proporre alla sua regina, mentre il secondo brama vendetta per la sua Missandei.

A Roccia del Drago c'è molto traffico, dato che arriva anche Jon Snow insieme a Lord Varys, probabilmente per fare il punto con la sua regina della situazione che si trovano ad affrontare dopo la morte di Rhaegal. Sembra anche che Jon e Ser Davos osservino qualcosa preoccupati da una collina.

Sul fronte Cersei Lannister, si vede la regina sorridente e pronta a gustarsi lo scontro tra la Compagnia d'Orata di Essos capitanata da Harry Strickland. Di fronte a loro c'è l'esercito di Daenerys Targaryen guidato da Jon Snow, Tyrion e Ser Davos che è pronto a vivere l'ennesima battaglia che potrebbe essere davvero l'ultima.

L'immagine più interessante però è quella di Euron che, a differenza di quanto visto nel trailer, qui non si limita ad alzare lo sguardo preoccupato, ma è terrorizzato con la braccia distese lungo il corpo. Che davvero Drogon non sia l'ultimo della sua specie (tutte le teorie dal web)? La situazione si fa molto interessante, anche se molti fan teorizzano un'armatura di vetro di drago per l'ultimo figlio rimasto della madre dei draghi. Si potrà scoprire la verità soltanto con l'attesissima 8x05 di Game of Thrones, che andrà in onda come da tradizione lunedì prossimo alle 3:00 del mattino su Sky Atlantic.